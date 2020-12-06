11 月 25 日，Twitter 用戶 Zac Bowden 抖出了一個大爆料——微軟明年或許會讓原生 Android 應用在 Windows 上跑起來。

（ Zac Bowden Twitter擷圖）

儘管沒有吿知更多的細節內容，但這則消息還是引起了很多人的注意，因為爆料者 Zac Bowden 其實是 Windows Central 的作者，多年來一直在跟蹤 Windows 相關消息，之前也有過一些準確的爆料，所以內容的可信度還是比較高的。

兩天以後，這項計劃的更多內容被曝光出來，根據消息人士透露，微軟正在打造一個「Latte 」項目，具體的方案是希望讓開發者在無需更改代碼的情況下，將 Android 應用打包成 Windows 可以運行的應用並提交到 MicroSoft Store。

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Windows 運行 Android？微軟不是第一次了

讓 Windows 運行 Android 應用這個想法卻不免讓人想到前段時間蘋果推出搭載 M1 晶片 MacBook，能夠將直接在電腦的桌面環境上原生運行 iOS 應用，從而形成了大一統的生態環境。

但對於微軟來說，它並沒有蘋果那麼強的生態控制力，自己跨系統生態 UWP 一直沒能做起來，這時候宣布兼容 Android 項目，對於 UWP 應用是一個非常不利的消息，甚至可以說，如果運行 Android 應用的計劃做得越完美，越是將 UWP 應用判了「死刑」。

不過另一方面，Android 應用一直沒有成氣候的平板或者桌面應用環境，絕大多數應用在大屏幕的效果還比較存疑，像以前的 RemixOS、鳳凰 OS 和如今的 TNT，其實都為了讓 Android 運行在大屏幕上對系統進行了許多魔改。

還有一個關鍵問題是，Android 開發者提交到 MicroSoft Store 究竟能獲益多少，這切實關係着開發者是否有動力去做這件事。

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另外，看到微軟想要讓 Windows 運行 Android 應用，我的第一感覺是……時代的眼淚。因為這並不是微軟第一次有類似的想法了。

時間回到 2015 年 4 月，微軟當時在 Build 大會上正式宣布了 Project Astoria 項目，該項目的目的就是讓開發者將 Android 應用簡單修改就能夠輕鬆移植到 Windows Phone 上。

儘管這個項目宣布的時候受到了一些爭議，但對於缺乏應用的 Windows Phone 平台來說，也不失作為一種挽救手段。

同年 8 月，當時已經發布 Windows 10 Mobile 預覽版的 Windows Phone 依然還算是市場上除了 iOS 與 Android 之外第三支力量，但是那時 Windows Phone 已經在開始走下坡路了，Windows 10 Mobile 算是又帶來了一絲新的希望，其中就有很多 Windows Phone 用戶一直夢寐以求的事情——「兼容 Android，直接運行 Android 應用」。

Windows Phone（Gettyimages）

當時有開發者從 Win 10 Mobile 10240 的預覽版本中發現，微軟在 Windows 10 Mobile 內置了完整的 Android 4.4.4 系統以及 Linux 兼容庫。

那時候在 Windows 10 Mobile 上已經曝光過將 Android 的 APK 文件轉製成 Windows 10 Mobile 的 APPX 應用運行的方法。隨後甚至還出現了不需要轉制，直裝 APK 的方法。

開發者們大搞運行 Android，看起來一片欣欣向榮。

但運行 Android 這個想法最後還是被微軟否定掉了，2015 年 9 月 28 日，在 Windows 10 Mobile 正式版發佈前兩週，微軟封堵了民間運行 Android 的「技術漏洞」。

2016 年 2 月，存活了沒有幾個月的 Project Astoria 因為各種體驗不佳的問題被正式放棄，與 Android「聯姻」的嘗試也就此落幕。

這樣的結果也很難說可惜或者不可惜，因為當時 Windows Phone 從硬件到系統都有太多的問題需要解決了，運行 Android 應用頂多算是一個美好的幻想，並不是一根真正的「救命稻草」。

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兼容 Android 的大多都沒「好下場」

把 Android 看做「救命稻草」或者「增強生態」的其實並不只有微軟，曾經的黑莓、更小眾的 Sailfish，乃至 Google 自家的桌面系統 ChromeOS，都曾經宣布過直接兼容 Android 應用或者展開類似的計劃。

如今已經退出智能手機歷史舞台的黑莓在轉向使用原生 Android 系統之前也曾經嘗試過讓自家系統兼容 Android 應用。

當時黑莓還在使用 BlackBerry 10 系統，這套系統是黑莓自研的操作系統，早期版本還叫 QNX 時在黑莓的平板設備 PlayBook 搭載使用，之後登陸手機時正式名稱就是 BlackBerry 10 系統。

我自己也買過一台黑莓最後一台經典機型 Passport，這台手機運行的就是 BB10 系統，並且能夠運行相當數量的 Android 應用。只是在運行效率上比不了原生應用，即使是較為輕量的應用也不能跑得特別流暢。

（Blackberry官網圖片）

黑莓之後的情況我們都見證了，在自研系統沒有起色之後，黑莓轉而直接使用 Android 系統，但是在一眾 Android 廠商中並沒有找到自己的生存空間和定位，將品牌授權出售給 TCL 之後推出的幾款手機也只是苟延殘喘了一段時間，在今年與 TCL 的協議到期之後，我們應該已經不會再看到黑莓手機了。

再看 Google，在 2014 年 5 月 20 日的 Google I/O 上，Google 正式宣布將會把 Android 應用帶到 ChromeOS 上，如今 ChromeOS 已經能運行 Google Play Store，並能夠運行上面大部分的應用，對於缺少原生應用的 ChromeOS 來說算是在一定程度上完善了生態，目前來看效果還是挺不錯的。

ChromeBook（官網圖片）

儘管市面上曾經兼容 Android 應用的系統如此之多，但並無法挽救日薄西山的頹勢，或者進一步增強系統的競爭力。

最直接的一點，我們來看這樣做的直接目的是什麼。和蘋果想要打造大一統的生態不同，大多數系統兼容 Android 應用的直接目的就試圖挽救日益衰敗的系統，在系統本來就具備大量問題，落後於對手的時候，兼容對手的應用只會讓平台對開發者的吸引力日益下降，或許這種做法並非「良藥」而是「毒藥」，反而加速了平台的死亡。

好在 Windows 10 現在並不是一個行將就木的平台，作為最主流的操作系統，微軟對 Windows 與 Android 的「結合」有很多種試錯的空間，除了 Project Astoria ，微軟之前和三星手機進行合作，通過 Your Phone 功能就能在電腦上運行手機中的 Android 應用。而 UWP 目前這樣的狀況哪怕被直接放棄也也不會真正損害到 Windows 自身，反而有可能與 Android 擦出真正的火花。

現在說這項計劃是否能順利進行下去還為時尚早，但我們依舊可以看到當今互聯網世界的一個整體趨勢，就是移動端和桌面端不再是二分天下或者涇渭分明，反而生態邊界正在變得越來越模糊。

在之前寫 macOS Big Sur 的文章中，我曾說這是「移動端對桌面端的一次大勝利」，現在看來，這或許是另一場勝利了。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：讓 Windows 運行 Android 應用？微軟已經不是第一次這麼做了】