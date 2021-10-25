ACG 類別手機別注版中、向來受歡迎的高達系列又有新貨到，這次由 Black Shark 跟《機動戰士 GUNDAM SEED》合作，推出黑鯊 4S 高達限定版。其用上《SEED》主角機款自由高達作主題，讓電競手機加入滿滿機動戰士元素。



上手黑鯊 4S 高達限定版，可看到由外盒包裝到機身設計都加入了大量自由高達的機體設計元素；另外隨包裝附贈的手機機套亦用上了自由高達主題設計，同時裝置啟動後亦預載了《機動戰士 GUNDAM SEED》風格主題及壁紙。

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機身規格部份，黑鯊 4S 高達限定版配備 Snapdragon 870 5G SoC，提供 12GB RAM 跟 256GB 儲存，配備 6.67 吋 144Hz 更新率三星 AMOLED 螢幕，擁有招牌磁力升降實體遊戲肩鍵，亦附設 120W 極速閃充。

由於黑鯊 4S 高達限定版貨量有限，來港機價普遍較正價為高。本文刊登時有商號引入了國行 12+256 黑鯊 4S 高達限定版，報價 $5,300 較人民幣正價約高出近千港元左右，大致跟以往同類產品行情相近。

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