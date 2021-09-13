不知道大家還記得之前 Nike SB 系列與經典機械人動漫 Gundam Unicorn 的跨界聯名系列嗎？為慶祝 Gundam Unicorn 發行十五週年，Nike SB 系列特別以 Rx-0 Unicorn、02 Banshee 兩款高達為設計靈感，將機械人般的細節元素與象徵性配色，全都注入於 Nike SB Dunk High 中，打造出不論是鞋迷還是高達迷都無法抵擋的聯名球鞋。



然而近期又再有消息傳出，為紀念雙方這次意義十足的合作關係，Nike SB 與 Gundam Unicorn 又再推出限量版的高達人偶，超精緻的細節絕對讓男生們瘋狂！

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本次推出的高達人偶依然是以 QMSV RX-0 和 02 Banshee 兩種機型為設計主軸，最吸睛的部分莫過於肩膀上的 Nike SB 字樣以及腳下的聯名球鞋，一看就知道與一般的高達模型有極大的不同，收藏價值爆表，而且不論是盔甲的金屬光澤或是色系的飽和度，簡直都是藝術品等級，搭配上附贈的鑰匙圈，這組應該討論熱度會完全不輸球鞋吧？

Nike SB x Gundam Unicorn 模型據悉將於本月在中國部分零售店點開放預購，售價為 799 人民幣，預計於 2022 年 1 月發貨，其他國家尚未釋出販售資訊。

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