iPhone用家值得買齊全套Apple產品嗎？實測5大融合功能物有所值

經常會有使用iPhone的朋友問我，有必要購買更多蘋果設備組成一套嗎？的確，蘋果一直以自家產品間的無縫互聯為賣點，看着宣傳中的流暢體驗難免會動心。



以目前的產品來看，要買齊一套蘋果產品最少（均為最低配置的iPhone SE+MacBook Air+iPad+Apple Watch S3）要15296元。這個價格絕對算不上便宜，但對大多數人來說並非完全無法承受。以昂貴的價格收穫一套蘋果產品，設備生態上的聯動優勢真的有那麼大嗎？作為一個蘋果全套產品用户，我從幾個方面帶你看看效果究竟如何。

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01 戴口罩解鎖麻煩？Apple Watch了解一下

尚未完全平息的疫情讓我們仍然無法擺脱口罩的束縛，這也讓iPhone的面容ID失去了用武之地。不想一次次手動輸入密碼？你需要一隻Apple Watch，相信這也是不少朋友購買Apple Watch的原因之一。

要實現這個功能有以下幾個前提條件，Apple Watch和iPhone需要登錄同一Apple ID，iPhone的Wi-Fi以及藍牙也需要打開。其次，你的Apple Watch需要使用密碼。最後，在iPhone上允許使用Apple Watch解鎖。

設置好這幾項之後，每當你戴着口罩解鎖iPhone時，iPhone會在面容ID解鎖失敗後自動使用Apple Watch解鎖，整體過程流暢無感。需要注意的是，Apple Watch在解鎖狀態下才能解鎖iPhone哦。

除了iPhone，蘋果生態的另一重要組成部分Mac也可以通過Apple Watch解鎖，前提條件與iPhone類似，這裏不再贅述。

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02 iPhone的工作想在Mac上繼續？接力功能幫助你

在iPhone上看到的網頁，想在更大屏的Mac上繼續看？Mac上寫了一半的文檔，想在iPhone上繼續寫？相信我們在工作生活中難免會碰到這樣的情況，不過不用擔心，接力功能可以實現你的這些想法。

由於接力功能同樣基於iCloud進行設備識別，所以使用接力的設備，都必須登錄同一個Apple ID。其次，所有設備都需要開啟藍牙、Wi-Fi以及接力功能。這幾項都設置好後就可以使用了。

以瀏覽網頁為例，當你在iPhone瀏覽網頁時，你的Mac的 Dock 欄旁邊會彈出「來自iPhone的瀏覽器」圖標。如果你需要轉到Mac上繼續瀏覽的話，只需要點擊上述圖標，Mac 就會彈出你當前在iPhone上瀏覽的頁面了。值得一提的是，接力功能並不侷限在系統預裝APP中，諸如Google Chrome這樣的第三方APP也可以藉助接力實現iPhone與Mac間的無縫切換。

同樣，原本在Mac上的工作也可以通過接力轉到iPhone上。以編寫備忘錄為例，當你正在Mac上編寫備忘錄時，進入iPhone的多任務界面，底部會出現「來自MacBook的備忘錄」提示，點擊該提示就可以在iPhone上繼續編寫了。

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03 互傳文件還在用微信當中介？這兩個功能讓你省去「中間商」

在手機上複製的一段話，想粘貼到電腦上；電腦上存的美圖，想發送到手機上。不少人面對這樣的需求會把圖片或者文字發給微信裏的微信傳輸助手，不過如果你是蘋果全家桶用户，通用剪貼板就能輕鬆實現你的需求。

蘋果並沒有為通用剪貼板設置專門的開關，而是默認開啟接力後，通用剪貼板也隨之開啟。所以具體的開啟方法參考上文中的接力就可以了。

通用剪貼板的使用也很簡單，只要開啟接力，你就可以在iPhone上複製，然後像平常一樣直接在Mac上點粘貼，文字就會從iPhone上複製粘貼到Mac上了，反過來亦然。

如果你需要傳輸大量圖片或者其他文件，蘋果也為你提供了解決方案-AirDrop，隔AirDrop作為蘋果設備間通用的快傳功能，並沒有Apple ID的限制，在設置中開啟該功能後即可向附近的蘋果設備發送文件。

由於使用了蘋果的私有協議，隔空投送的速度表現十分優秀。在實測中，我們選擇了118張圖片總大小1.03GB，通過隔空投送從Mac發送至iPhone，兩分鐘便完成了文件傳送，相信可以滿足大多數人的需求。

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04 一塊屏幕不夠用？並行讓你的iPad變身第二顯示器

在日常使用中，我們的電腦難免會出現打開多個窗口的情況，這時如果你使用的是筆記本電腦，屏幕不夠用肯定是你的第一想法。與此同時，iPad的屏幕變得越來越大，最大的iPad Pro更是已經達到了12.9吋，與Macbook Air不相上下。

那麼能否利用iPad的大屏來解決這個問題呢？蘋果也想到了這一點，並行功能就可以讓你的iPad變身第二顯示器。

和上面提到的幾個功能一樣，並行功能也需要你的Mac與iPad登錄同一Apple ID，同時這個Apple ID還需要開啟雙重認證功能。

其次，兩台設備都需要開啟藍牙、Wi-Fi以及接力功能。如果你使用無線連接，兩台設備間的距離需要小於10米，有線連接的話則需要讓iPad信任你的Mac。

做好這些準備工作後，在Mac的設置中便可以選擇連接到你的iPad了。實測畫面流暢穩定，作為臨時顯示器完全沒有問題。不過值得注意的是，在並行狀態下並不能使用iPad的觸摸屏操作窗口，只能使用Apple Pencil進行操作。

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05 寫在最後

總體來看，蘋果全套產品雖然價格不菲，但由於蘋果自身獨特的軟硬件結合生態，確實能通過不同硬件間的互聯互通解決不少生活中的實際問題。如果你對這樣的融合生態有興趣，並且不太在意預算的話，那麼購買蘋果全套產品確實物有所值。

現在越來越多的國產手機品牌也在推出智能手錶、筆記本電腦、平板電腦等產品，嘗試打造自家產品的生態系統。希望這些品牌也能以蘋果為學習對象持續努力，讓用户擁有更加流暢好用的跨屏體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】