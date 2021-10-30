MacBook新用家必學25招，用盡主機效能方便讀書、工作｜M1 Pro／M1 Max MacBook Pro才剛推出，因為其強勁的機能，同時亦推動了不少用家由Windows轉用M1 MacBook Air。其實有不少隱藏設定、功能，就算老手用家都未必知道。一口氣為大家詳盡解說，令各位新手Mac用家都可以快速上手，用盡新機。



新MacBook Pro推出，同時macOS新系統Monterey推出，吸引不少新手mac用家。今次記者就為大家解說25個無論新手或老手都值得認識的「隱藏招式」，如用盡Trackpad功能、Apple Watch為Mac解鎖、簡易捷徑及快速整理桌面功能等。

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以下的招式可應用於macOS Big Sur及Monterey

近年Apple積極更新Mac產品線，而且自家Apple Silicon晶片的高效能，吸引不少新手用家轉用。（龔嘉盛攝）

👇👇Mac新用家／老手必學25招 圖文詳細解說👇👇

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1. 調節鼠標速度

Macbook系統預設trackpad的速度有點慢，可以前往「系統偏好設定＞觸控板」之中可以在「點按」內設定軌跡速度，記者認為Lv 7-8會較就手。

2. 啟動輕觸選擇功能

系統預設了用家需要用力按下trackpad才可以選擇不同的folder或物件，其實可以自行設定輕觸就可以選擇得到，就在「系統偏好設定＞觸控板」，然後剔選「點一下來選按」便可以了，方便得多。

3. 啟動三指操作功能

macOS一直以來都有三指操作，可以用三隻手指作不同的操作指令，如上下頁移動、左右掃隨時轉換不同的apps、全螢幕下全頁面滑動等，但部份三指操作需要啟動才可以使用得到。用家可以在「系統偏好設定＞觸控板＞更多手勢」來設定不同三指操作。

4. 設家滑鼠速度

如果使用Magic Mouse，亦都需要重新設定滑鼠速度教好，預設滑鼠速度頗慢。在「系統偏好設定＞滑鼠＞點按」設定滑鼠軌跡速度，如想提升工作效率最好至少設定速度為Lv 8-9。

5. 啟動「右click」輔助功能

如果習慣使用Windows的用家，相信習慣了滑鼠的「右click」輔助功能，雖然Magic Mouse看似沒有右鍵，但其實只需要在macOS內設定便可，只需要在「系統偏好設定＞滑鼠＞點按」剔選「輔助按鈕」便可。

6. 啟動Magic Mouse左右撥頁

Magic Mouse表面其實都有觸控功能，Safari上網時可以利用手指左右撥動作「前頁」、「後頁」。不過同樣需要在系統內設定，「系統偏好設定＞滑鼠＞更多手勢」，剔選「在頁面之間滑動」功能便可。

7. 啟動apple watch解鎖功能

新MacBook Air／MacBook Pro都有TouchID功能，解鎖十分快捷，但一些較舊的Mac或iMac等桌面機就一定輸入密碼解鎖。其實用家如果有配戴Apple Watch，可以啟動apple watch解鎖功能，簡易為Mac機解鎖。

首先要在Mac系統內設定，進入「系統偏好設定＞保安與私隱＞一般」，而這電腦同時已登入與Apple Watch相同的Apple ID後，在這頁面內就可以看到用家的Apple Watch名稱，剔選後，只需要Apple Watch在已解鎖的狀態下，用家打開Mac機時，就可以利用Apple Watch自動感應解鎖。

8. 啟動Trackpad「熱點」快捷鍵功能

很多Mac用家都未必知道的「熱點」功能，可以設定Trackpad四個角落作快捷鍵的功能，手指一拉浮禁至四個角落就可以即時回去桌面、control center等。在「系統偏好設定＞指揮中心」，點按左下方的「熱點」後，便可以設定四個角落的快捷功能。

9. 設定Tab鍵移動選項

平時Tab鍵用途不多，但可以設定Tab鍵作移動欄選項，令用家可以工作時只需要點按Tab鍵、毋須用滑鼠操作，就可以轉換不同欄位繼續做，實用性大增。可以在「系統偏好設定＞鍵盤＞快捷鍵」可以剔選最下方「使用鍵盤導覽來在控制項目之間移動焦點」便可以啟動此功能。

10. 更改電腦名稱

當初設定Mac機時，系統會預設稍為奇怪的主機名稱，為了方便用家在使用AirDrop時更易辨認主機，最好先自行改名。「系統偏好設定＞鍵盤＞分享」，便可以自行更改主機名字。

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同場加映：來到 Monterey 版本，MacOS 之系統更新重點依然圍繞著如何令 Mac 更為實用，也同時見到不少由 iPhone、iPad 承傳而來的好用功能，更新加入了多機協作的新元素，令 Apple 整個生態圈操作更為統一。



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