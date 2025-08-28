蘋果9月10日發佈iPhone 17　全系價格上漲　256GB容量成新標準

蘋果官方宣佈，「哄動駕到」主題發佈會定檔9月10日凌晨1點，屆時iPhone 17系列將正式發佈。



既然喊出了「哄動」的口號，這次發佈會必然會擠爆牙膏。屆時將有眾多新品亮相，包括iPhone 17 Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE3、AirPods Pro 3等等。

從目前曝光的訊息來看，蘋果周三（9月10日）正式發佈新機後，有望將於9月12日開放預購，並在9月19日開始出貨。

價格方面，受到特朗普關稅影響，iPhone 17系列的Pro、Pro Max型號將可能漲價4%–5%（約50美元）。 iPhone 17標準版不會調整，保持與前代一樣的起始售價，其他三款價格起步都有上漲（起步存儲從128GB升級至256GB）。

以下為詳細預估配置一覽：

具體來看，iPhone 17售價799美元起，iPhone 17 Air售價949美元起，iPhone 17 Pro售價1049美元起、iPhone 17 Pro Max售價1249美元起。

相關文章：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】