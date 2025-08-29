Apple發佈會邀請函藏玄機　iPhone 17新配色、VC散熱與紅外測溫？

近日，蘋果發佈了2025秋季新品發佈會的邀請函，定檔太平洋時間9月9日上午10點，即香港時間9月10日凌晨1點，發佈會主題為「哄動駕到」。



而通過邀請函上的訊息，我們似乎也能對本次發佈會上的新品略知一二。

全新橙色、藍色配色

和往年一樣，本次邀請函的設計簡約卻富有深意，蘋果logo融入了獨特的液態玻璃效果，主色調採用了醒目的橙色和藍色。從顏色搭配來看，橙色和藍色的組合或許並非偶然。

根據此前馬克•古爾曼（Mark Gurman）的透露，iPhone 17 Pro系列將推出橙色版本。此次邀請函上的橙色元素，極有可能是對這一新配色的暗示。

而且，藍色在蘋果產品中也有着特殊的意義，可能暗示着iPhone 17系列其他機型的新配色，比如有消息稱iPhone 17 Pro系列還會有「深藍」配色，類似iPhone 12 Pro的海藍色以及iPhone 15 Pro的鈦藍色。此外，接棒iPhone 16 Plus 的全新機型iPhone 17 Air，據傳將獨佔一個新顏色「天藍色」，與今年發佈的M4 MacBook Air同款，或許也與邀請函上的藍色元素存在某種關聯。

散熱能力提升

再看邀請函上蘋果 logo 呈現出的類似熱成像畫面的液態玻璃效果，結合此前的爆料，這似乎在暗示「散熱」將成為本次iPhone 17 系列的重點改進方向。

著名消息源Majin Bu透露，iPhone 17 Pro系列將首次搭載Android陣營普及的VC均熱板散熱系統。他還分享了一塊疑似銅製散熱片的部件，認為其專門為大面積散熱而設計，覆蓋主板和相鄰的模塊，將取代目前iPhone上面的石墨烯散熱片。

長期以來，iPhone在高工作負載下的發熱問題飽受詬病，嚴重影響了用戶的使用體驗。從邀請函的設計來看，蘋果很有可能已經下定決心解決這一難題，通過採用新的散熱技術和材料，提升手機在運行大型遊戲、進行多任務處理等高負載場景下的性能表現，讓用戶能夠更加流暢地使用手機，而不必擔心過熱導致的卡頓和降頻問題。

也可能有新驚喜

再看邀請函，或許可以大膽拋出一個新猜想：蘋果會不會藉此次iPhone 17系列的攝像頭升級，首次引入紅外成像與測溫功能？

在硬件層面，蘋果在Face ID技術中已深度運用紅外相關技術。iPhone通過深感攝像頭投射並分析大量的點來捕獲準確的人臉數據，其中紅外攝像頭便是關鍵組件之一。此前就有爆料稱，iPhone 17 Pro Max會落地金屬超構透鏡，主要用於集成Face ID Rx和Tx，這意味着蘋果在紅外相關硬件技術上有持續的研發和升級動作。或許蘋果會將這一技術進行拓展應用，通過升級攝像頭硬件，讓後置攝像頭也具備紅外成像能力。

另外，蘋果早在此前的Apple Watch帶來了體溫檢測功能，以進一步了解用戶的身體健康數據，此次在iPhone 17系列上帶來測溫功能，完全契合蘋果「跨設備功能協同與迭代」的一貫產品思路——正如當初在Apple Watch Ultra上率先驗證鈦金屬材質的實用性與用戶接受度後，後續便將這一材質應用到iPhone 15 Pro系列，實現了從穿戴設備到手機產品的材質技術遷移。

若 iPhone 17系列能夠實現攝像頭紅外成像以及測溫功能，無疑將極大提升產品競爭力。比如在日常生活中，用戶可以利用紅外成像功能滿足諸如夜間戶外探險、監控等場景需求；測溫功能則能應用於檢測物體溫度，在諸如烹飪時檢測食材溫度、檢測電子設備發熱情況等場景發揮作用。

除了手機，還有這些新品

除了iPhone 17系列手機，本次發佈會預計還將推出Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、AirPods Pro3等新品。（theapplehub@X）

例如，Apple Watch可能會在健康監測功能上進一步加強，如增加新的健康指標監測、提升監測數據的準確性等；AirPods Pro3或許會在音質、降噪效果以及佩戴舒適度等方面進行優化。

寫在最後

總的來說，蘋果2025秋季發佈會邀請函雖然簡潔，但通過其設計元素，為我們透露了諸多關於新品的潛在訊息。從新配色的暗示到散熱技術的改進，都讓我們對即將到來的發佈會充滿期待。

