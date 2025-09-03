銅鑼灣希慎廣場 Apple Store 爆出內部盜竊事件，曾於該店任層營運專員的前員工鄭斯漢，在職期間多次私取庫存 iPhone，再於旺角街舖變賣，涉款約44萬元。案件近日在法庭披露，被告指所涉款項原本打算用作首期置業買樓。



犯案手法｜每次提貨多取一部擺入褲袋

據指，鄭某每次在處理提貨時都會順手「多取一部」，將iPhone 手機藏入褲袋帶走，之後再帶到旺角區放售，所得款項以現金收取，再存入個人戶口。他供稱前後共偷走了44部 iPhone，失竊貨品估值總額約逾47萬元，而因放售之差價，被告前後一共獲得44萬不義之財，原計劃用作置業及裝修開支。

前Apple店員偷走44部iPhone轉售涉款44萬｜款項疑作首期置業買樓（HK01圖片／與本案無關）

受內部調查認罪｜承諾歸還所得款項

2020年年底，店方管理層留意到鄭某的異常行為。翻查閉路電視後，發現其頻繁進出倉庫而無相應電腦紀錄，亦未有交付顧客。至2020年12月28日，經理約談時，鄭某即場承認偷竊並簽署書面陳述，表示因貪念犯案，同日承諾歸還所得。

與Apple達成和解｜已被解僱並協議追討賠償

Apple 其後於2021年1月6日終止其僱傭關係，並與其簽訂協議追討款項。兩天後，他透過他人帳戶向公司存入44萬元作賠償，與公司層面達成和解。由於案件近日在法庭審理，案件細節才得以披露。