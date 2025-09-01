iPhone 17發佈會落實！首次全系標配120Hz螢幕　你會衝首發嗎？

蘋果秋季發佈會定檔9月10日凌晨1點，按照以往的規律，蘋果將通過本次發佈會正式推出iPhone 17系列。



根據往年的銷售情況，業界預計iPhone 17系列將於9月12日周五開啟預購，9月19日周五正式發售。

iPhone 17系列有望帶來多項新功能，以下是iPhone 17系列的關鍵升級點：

標準版iPhone 17屏幕尺吋將從6.1英吋提升至6.3英吋。全系列機型均配備120Hz ProMotion顯示屏。新增超薄機型iPhone 17 Air，取代此前的Plus機型。

iPhone 17 Pro系列機型將採用半玻璃、半鋁合金機身以及重新設計的橫向攝像頭模組。

蘋果將在iPhone 17 Air中首次搭載自研5G調制解調器晶片，且所有機型均支援Wi-Fi 7。

全系列前置自拍攝像頭升級為2400萬像素，Pro機型後置配備三顆4800萬像素鏡頭，支援8倍光學品質級變焦，還有可能支援8K視頻拍攝。Pro機型與Air機型將配備12GB Ram，標準版機型仍保持8GB Ram。支援最高35瓦有線充電與Qi2 25瓦無線充電。Pro機型升級散熱系統，以實現更持久的性能輸出。

除iPhone 17系列外，蘋果今年的秋季發佈會活動預計還將發佈Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】