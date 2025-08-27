iPhone 17原廠手機殼曝光！共八隻新色　加入掛繩洞　會出孭帶？

iPhone 17將在9月9日面世，除了手機本身的規格，另一個總能引發熱議的話題，便是Apple原廠配件。近日，知名爆料人 Majin Bu 在社交平台上釋出了一組疑似 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 專用保護殼的照片，Apple將首次把傳統「矽膠保護殼」正名為「液態矽膠」（Liquid Silicone），並且為這系列產品帶來全新的八款顏色與額外設計細節。



八大配色搶眼亮相

從流出的資料來看，這次原廠液態矽膠保護殼的配色組合，呈現了比過往更活潑的調性。顏色名單包括深橘、淡橘、草綠、青瓷綠、霧紫、灰藍、深藍與午夜黑。相較於以往多以單調或沉穩色彩為主，今年的選擇明顯更偏向年輕化。

「液態矽膠」命名背後的玄機

這次若真的將原廠矽膠殼更名為「Liquid Silicone」，業界人士推測，這與 iOS 26 的「液態玻璃」（Liquid Glass）設計語言呼應，意在營造整體生態的一致感。

同時，所謂液態矽膠可能意味著材質上進一步改良。傳統矽膠殼雖然手感柔軟，但容易黏灰或出現磨損。若Apple在配方與塗層工藝上有所突破，或許能提升耐用度、防污能力，甚至帶來更舒適的觸感。

設計細節：防護力與便利性升級

曝光的保護殼實體外觀，也顯示出與前代不同的巧思。首先，背面 MagSafe 磁吸圈的造型更加突出，似乎強調了磁吸配件的地位，未來或許會有更多基於 MagSafe 的延伸產品出現。其次，殼體四角明顯加厚，內嵌氣墊結構，目的在於加強防摔保護，這點對於長期擔憂 iPhone 脫手摔地的用戶而言，無疑是實用升級。

最引人注意的，莫過於殼體邊緣新增的掛繩孔。根據照片顯示，掛繩孔分別設置在底部左右兩側，與部分第三方保護殼的設計類似。這意味著，Apple有可能準備推出官方掛繩配件，畢竟近年很多用家都改用「孭帶」手機殼，Apple 為了重新吸引這些用家，在原廠殼上加掛繩孔也非常合理。