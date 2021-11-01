Adobe年度最重要的活動「Adobe MAX 2021」最受矚目的非網頁版Photoshop與Illustrator莫屬。未來使用者可以透過網頁瀏覽器查看、共享、評論雲端檔案，原先就有訂閱購買Photoshop的訂戶，還可進行簡單的編輯與修圖；Illustrator訂閱者則可使用基本的設計工具及編輯工作流程。（註：網頁版Photoshop目前在公開測試中、Illustrator則在私人測試版本。）



此外，Adobe也跨入了NFT領域，在Photoshop中提供了「內容證書」，可顯示創作者的身份和編輯歷史，確保他們擁有作品的所有權，內容證書將直接連結到NFT市場。

網頁版Photoshop（官網擷圖）

讓Adobe的AI「Sensei」成為創作者最好的助手

Adobe的AI工具Sensei（日文中的老師）早已成為Adobe不管是雲端產品或創作產品的基礎，Adobe Creative Cloud產品長暨執行副總裁Scott Belsky表示：「Adobe將為Creative Cloud帶來全新的合作功能、更多AI支援的功能和以瀏覽器為優先的應用程式，以釋放我們客戶的所有創意潛力。」

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今年在MAX大會上也宣布了多項針對創作者工具的重大更新，整理如下：

Photoshop：桌面版Photoshop發布了3種由AI技術支援的全新神經網路濾鏡（Neural Filters），而Photoshop iPad版也開放支援Camera Raw檔案。

Premiere Pro：改善的語音轉文字功能，以及由Adobe Sensei支援的混音功能（Remix）。

After Effects：提升了預覽及渲染過程的速度的多幀渲染功能（Multi-Frame Rendering），以及由Sensei支援的場景編輯檢測功能（Scene Edit Detection）。

Illustrator：桌面版Illustrator改善了3D效果，增加了直接存取Substance 3D素材的功能。iPad版亦添加了由Sensei支援的向量化技術預覽。

Character Animator：由Adobe Sensei支援的全身動作捕捉功能（Body Tracker），不用像過去需要穿戴動捕設備，輕鬆讓創作者透過身體動作和手勢來即時製作木偶動畫效果。

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預見未來創意工作者的工作形式

在Adobe MAX大會上的幾項改動，也代表Adobe所觀察到，未來創意工作者的工作形式，包含在團隊不受裝置與地點的限制，都能夠緊密地合作。

舉例來說，推出網頁版Photoshop（公開測試版）和Illustrator（私人測試版），已訂閱的訂戶可以進行簡單地編修，就是要讓創意工作者可以不被裝置綁架。

或者是近期Adobe收購的Frame.io，將為影音編輯工具Premiere Pro及After Effects提供審核、批准的功能，每一個人都能在影片製作的過程中給予意見、做出貢獻，很明顯看出是為了迎向更多WFH（在家工作，Work From Home）的潮流。

此外，Adobe更開放讓Creative Cloud的訂戶，可以在作品平台Behance上，以開啟付費訂閱的模式獲取收益，不管是Behance上的作品或直播，創作者可完全依照自己的想法分享內容，將任何內容設置為僅供訂閱者查看。創作者能夠擁有100%的訂閱收益，Adobe並不收取任何平台費用。

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