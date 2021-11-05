這幾天找我聊AirPods系列（AirPods 2、AirPods 3 和 AirPods Pro） 選哪一款的朋友和同事已經不下於10個人，而作為這三款AirPods耳機的用户，我覺得有必要和大家聊聊哪款耳機最適合你，因為我相信應該還有不少人也有這樣的困擾。



首先還是讓我們快速瀏覽下AirPods系列三款耳機在功能及參數上的主要區別（如下圖）：

那麼接下來我首先想說的是，對於那些糾結選 AirPods 3 和 AirPods Pro 的朋友來說，你只需要弄清楚一點——能不能接受入耳式耳塞的佩戴體驗。如果它不會讓你的耳朵疼痛或佩戴時容易掉出來，閉着眼睛買 AirPods Pro 就對了。你得到的將是出色的主動降噪、清晰的透明模式、以及更具有沉浸感的空間音頻體驗。

要知道，AirPods Pro現在的優惠價格已經與AirPods 3相差不遠，而以上這些是只有 AirPods Pro 所獨有的功能。換句話說，目前的三款AirPods產品中，AirPods Pro的性價比是最高的。

不過，在我們周圍也確實存在一些無法（或者不喜歡）佩戴入耳式耳機的朋友，半入耳式的AirPods就成為了這類人群的首選；而這也是接下來本篇文章討論的重點——AirPods 3 與AirPods 2 該選誰？

我發現對於這兩款耳機，目前大家普遍糾結的有以下幾點：AirPods 3 與 AirPods 2 在佩戴舒適性、功能和音質上有什麼區別？論性價比，誰更划算？這也是接下來我以自己的實際使用感受想和大家分享的內容。如果你也在糾結以上的問題，以下的內容應該可以幫到你。

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佩戴和操作體驗：整體都很舒適，操作各有千秋

首先來說佩戴體驗，AirPods 3這一次採用了更大的腔體設計，尺寸較AirPods 2明顯大了一圈，同時在重量上增加了0.28g（2代單隻耳機重4g）。但是從實際佩戴體驗來講，多出來的這麼一點重量和更大的尺寸並沒有給佩戴造成不利影響。

以我自己和周圍幾個同事的佩戴感受來說，AirPods 3佩戴很舒適，半開放式設計延續了2代良好的透氣性和壓力平衡，更適合長時間佩戴。另外，AirPods 3這一次增加了IPX4級別抗汗防水保護，對於喜歡運動的用户來說會更友好。

不過，在穩固性方面，我的使用感受是AirPods 2更好一些。主要原因是2代的耳柄更長，耳機重量分佈更均衡，而AirPods 3則有點「頭重腳輕」。例如同樣是做快速搖頭的動作，2代很穩，而AirPods 3就會有一點點鬆動。

操作體驗區別就比較大了，而且在我看來各有千秋。2代是觸控操作，反應靈敏，我個人非常喜歡；但缺點是每次敲擊耳機都會伴有「咚咚」聲，而這也是不可避免的。AirPods 3則是採用了AirPods Pro上的壓感式按鍵，需要兩根手指捏住耳柄操作；優點是沒有了「咚咚」聲，但缺點是不如2代來的簡單方便。

另外需要強調一點，我發現AirPods 3的左右耳機按鍵功能不支持自定義，這點不如AirPods Pro人性化；而且2021年了， AirPods 依然不支持音量調節，這點我覺得就有點遺憾了。要知道，其他很多友商的TWS耳機都已支持音量調節，這點對於用户的體驗來說非常方便，不需要每次拿出手機調音量。

相關圖輯：AirPods 3耳機開箱評測｜音質、續航6大升級實測▼▼▼

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音質表現：空間音頻加持，AirPods 3音質迎來提升

AirPods 3這一次在音質上還是有提升的，蘋果在發布會上表示他們設計了新的低失真度驅動單元，增強了低頻和動態表現。與2代的音質對比來說， AirPods 3的低頻量感有所提升，彈性更好，同時橫向聲場也變寬了，特別是在空間音頻的加持下，立體聲效果會帶來更有沉浸感的體驗。

另外我還注意到，在我更新了iOS 15.1後，空間音頻新增「固定」和「頭部跟蹤」兩種模式。顧名思義，「固定」模式就是標準的左右聲道立體聲效果，而「頭部跟蹤」模式則會根據使用者頭部的轉動調整聲音方位，營造出更具有環繞感的效果。總的來說，AirPods 3這一次在音質上相較2代確實有提升，但整體與AirPods Pro區別不大，而且支持主動降噪的AirPods Pro在任何場景下都能帶給你更棒的空間音頻體驗，這點是AirPods 3無法企及的。

續航：長達30小時的AirPods 3解決你的續航焦慮

續航也是這一次AirPods 3提升的一點，耳機單次使用時間（6小時）以及配合充電盒的綜合續航（30小時），都比 AirPods 2 和 AirPods Pro 更長。這意味着不論是日常通勤、辦公還是宅家遊戲、娛樂，AirPods 3都能提供更持久的使用時間。

另外，AirPods 3配備的是 MagSafe 充電盒，雖然這對於我來說沒什麼用，但對於那些擁有 MagSafe 充電器的用户來說，可以為AirPods 3提供更牢固的無線充電體驗。在我看來，它可以算是個錦上添花的功能吧。

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該選誰：AirPods 3的確很香，但AirPods 2性價比更高

AirPods 3這一次在音質和續航上的提升是它的最大賣點，但遺憾的是1499元的價格其實已經接近AirPods Pro了。另一邊，與AirPods 3搭載同一顆H1晶片的AirPods 2，現在的價格已經降到了1099元，而AirPods 3由於剛上市，幾乎沒有任何優惠。所以在我看來，同樣是半入耳的AirPods 2性價比無疑更高，而AirPods 3目前並不是入手的好時機。或許再過幾個月，AirPods 3開始迎來一輪降價的時候，再入手也不遲。

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