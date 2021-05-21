雪櫃｜食物放冰箱做少一步等於食菌落肚　3個建議養好一家人腸胃

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-21 12:00

編按：不少媽媽習慣把食材放進雪櫃冷藏，但得留意，若處理得不妥當，是可能會危及孩子及家人的腸胃健康的。想了解更多在春夏季呵護腸胃的方法，不妨參考下文。

3個保護腸胃小貼士（點擊下圖看清！）

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冰箱已經成為日常生活中不可少的家用電器之一。炎熱的夏季，大多數人習慣直接食用冰箱中的冷凍食物，但冰箱使用不當，很容易導致冷凍的食物攜帶大量病菌，一旦這些致病菌隨著食物進入胃內，就會引起胃腸疾病。

熟食放冰箱，一定要密閉保存

台灣安陽市腫瘤醫院放療科主治醫師劉維鵬指出，冰箱並不能殺滅食物中的細菌，而是通過低溫來抑制食物中細菌的生長速度，以延長食物的保鮮時間。同時，很多細菌都耐寒喜冷，長時間貯存在冰箱中，只會加快部分細菌對食物的破壞。因此，使用冰箱貯存、收納食物時，首先要將不同食物進行隔層包裝，避免不同食物中的細菌交叉感染。熟食在放入冰箱的時候，一定要密閉保存。

另外，一定要定期清理冰箱，以避免冰箱內細菌的滋生和繁衍。從冰箱冷藏取出熟食食用前，一定要加熱10分鐘以上。

熬夜會傷胃！別錯失胃部修復期

此外，罹患胃病的原因中，有近一半以上都是壓力大，缺乏適當的運動和充足的睡眠所造成。胃在晚上會產生一種伴隨生理節奏而自動調整含量的蛋白質，這種蛋白質可以修復胃損傷，預防潰瘍。

若超過午夜入睡，就會錯失胃部排毒修復的最佳時期。到了假日，若睡到中午，將早餐和中飯一起吃，會加大胃的負擔。長期如此，胃得不到充分休息，就不能及時修復胃損傷，患上胃炎、胃潰瘍疾病。

春季氣溫變化大，如何養胃？

胃病屬於慢性疾病，中醫將其分為胃熱和胃寒。天氣變冷、冷涼食物入胃，都容易讓胃受寒，引起胃脘疼痛、嘔吐等症狀。

人體體表最能明顯感知氣溫變化，但胃部也能隨氣溫改變產生相應的變化。人體受寒後，微血管收縮，血液循環減慢，血管分布密集的胃部也將受到影響。同時，也會引起人體交感神經系統的紊亂，打破胃腸蠕動的規律。

春季氣溫變化大，應注意隨時增減衣物。天熱時，不應大量喝冷飲，以免引發胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀；氣溫變低時也應避免吃太多辛辣刺激的食物。因為過於刺激的食物會刺激破壞胃的環境，使胃產生不適。

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