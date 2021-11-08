Intel第12代Alder Lake處理器與M1 Max跑分對比，性能完勝對手，但功耗過高｜上星期Intel終於正式公布第12代Alder Lake處理器，利用Intel 7技術製作（10nm制程）論性能比上代（11th）強得多，而且最近Geekbench的跑分資料顯示，第12代Alder Lake處理器的分數比Apple M1 Max高分得多。



Apple M1 Max處理器早前公布後，不少外媒實測都大讚性能出眾，可完勝勝第11代Intel處理器，可是推出不足一個月Intel就正式推出其「殺手鐧」，第12代Alder Lake處理器，它利用自家最新Intel 7技術（10nm制程，指可媲美7nm技術），論效能都比上代高得多。

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Apple表示M1 Pro及Max系統晶片最大優勢在於功耗比其他處理器為低。（Apple）

👇👇Intel第12代Alder Lake處理器售價與規格👇👇

最近跑分專家Geekbench就公布了最新Intel 12代各款處理器的跑分數字，最高階版i9版本處理器跑分，可以完勝Apple M1 Max處理器。Intel 第12代Core i9-12900K跑分最高可取得高達18900，比起M1 Max最高約12500分高約50％。就連Core i7-12700K 的約16300分都比M1 Max高約30%。

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👇👇Intel Alder Lake i9、i7及Apple M1 Max跑分比較👇👇

耗電量驚人

不過這些跑分都是在Desktop上進行，開啟Turbo Boost下功耗高達241W，而非與M1 Max般於手提電腦，功耗最高只有125W，論熱量及耗電量都遠超M1 Max。如未來M1 Max推出桌面版或許效能會再提升。另外，M1 Max還有一優勢在於LPDDR 5 Speed高達6400MT/s，亦比Intel第12代的DDR5 4800MT/s speeds為高，因此來年處理器大戰似乎會繼續白熱化下去。

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