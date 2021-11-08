WhatsApp 多機共用｜「多機共用」功能一直被受 WhatsApp 用家的期待，而在最新的版本，WhatsApp 用戶終於可以實現這個功能，而且其更支援最多 5 個裝置同時上線。



手機關閉照用到、WhatsApp 支援最多 5 機上線

在以往版本的 WhatsApp，最多僅支援兩機（1x 手機+1x 瀏覽器）的同時使用，而且本質上僅為兩裝置「同步」而已，只要手機未能上網／電源關上，瀏覽器版本都同時不能使用。

不過由今周將陸續推送到用戶手機的新版本起，WhatsApp 就正式支援「多裝置共用」功能，可以支援 1 部手機以及其他 4 部配對裝置同時使用同一個 WhatsApp 帳號進行溝通，而且即使作為主機的手機未有上網，其他已配對裝置都一樣可以繼續使用。

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整個設定過程與從前的網上連結版本 WhatsApp 分別不大（按圖放大看流程）👇👇👇

WhatsApp 多機共用功能 4 大使用限制

雖然多機共用功能讓用戶脫離了必須要將手機開啟的限制，但此新功能亦有不同的限制需要留意，例如以下4點：

【1】雖然可以同時支援 5 個裝置上線，但當中只能有一部手機作為主裝置存在；

【2】除了手機 App 外，此功能只支援桌面版／網頁版及 Portal 版，換言之是不可以用在智能平板之上的；

【3】由於系統限制，如果是以 iPhone 作為主裝置的話，其他裝置將不能刪除個別訊息或整個對話；

【4】作為主裝置的手機如果長達 14 日沒有被使用的話，所有裝置都將被強制登出。

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