網上影片如雨後春筍，只有你不想看，絕不會有沒片看的情況。不過，大部份的影片網站都只是提供線上觀看，如想在有Wi-Fi的情況下載定影片，就需要用其他工具幫忙。

近日，YT Saver推出限時免費活動，其支援超過1萬個網站，可透過YT Saver下載網站的影片，而且最高可下載8K影片，甚至用戶可在軟件上剪輯下載影片的長度，非常方便。



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【免費下載 】

先到 YT Saver 限免官網上，輸入姓名和電郵，申請免費序號。提交後，約1~2分鐘就能收到 email。收到email後，可看到一組序號，以及下載連結。點擊連結下載 YT Saver程式。

下載完成後，接右上角的「註冊」，再輸入電郵上的郵箱地址和註冊碼即成功獲得完整版 YT Saver。 用戶可以直接輸入影片的連結，或進入「在線瀏覽」上各個影片平台。

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以 YouTube 為例，進入想下載的影片中，就能選擇的想要的時間軸，再點「Download」開始下載。記者測試下載1分鐘的1080P的影片，不用3秒就完成，影片會直接儲存到電腦上，同時用家也能選擇下載的畫質，由240P~8K，非常實用。

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手機回收價｜2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。

但在多部強作登陸的壓力下，市面上手機的二手回收價大都呈下跌之勢，如果想要用手上舊機 Trade-In 的話，恐怕就沒有太大賺頭。

想睇晒2018~2020 年間手機回收參考價？即睇：2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無