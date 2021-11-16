Disney+設定懶人包｜家庭Plan／影片質素／粵配　用戶必知9個Q&A

Disney+ 香港上線設定 Q&A／教學／懶人包｜迪士尼旗下影片串流服務Disney+ （Disney Plus）在 11 月 16 日正式在香港上線，由於旗下 Marvel、Pixar、Star Wars 等內容品牌一直備受港人愛戴，Disney+ 一出即時有不少用戶已經即時訂閱。



不過對比起串流界別的頭號對手 Netflix，Disney+ 的介面設計似乎就不夠清晰，有不少設定以及功能都需要用戶摸索一輪才能上手；《香港01》科技玩物記者在試用完一段時間之後，就整理出下方的 9 個 Q&A，以供各位 Disney+ 用戶可以更快地享受到自己想要的影片內容。

Disney+ 設定必知 9 個 Q&A 懶人包

【1】如何訂閱 Disney+ Family Plan／家庭計劃？

與 Netflix 一樣，Disney+ 其實是沒有任何家庭計劃／Family Plan 的，不過 Disney+ 一個帳號內就支援建立最多 7 個「使用者（User Profile）」，用戶是可以用同一帳號登入、但分別管理自己的播放片單以及紀錄等等。

【2】多用戶使用帳號有何限制？

雖然可以建立 7 個使用者，但 Disney+ 只會支援同一帳號內最多 4 個裝置作同時間的串流播放，但如果是先下載、再在機內進行播放的話，最多就能支援 10 個裝置。

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【3】如何於 Disney+ 內開立多個使用者戶口？

要在同一 Disney+ 帳號內加設新使用者的流程相當簡單，可以在登入後首頁「誰在觀看？」介面或已登入後的設定介面處按下「新增使用者」，在輸入名稱後，如果有必要進行家長監管的話，用戶可以將之設定成「兒童使用者」或選擇不為其開放可能內含 18+ 內容的「完整目錄」。

【4】如何於 Disney+ 內進行家長監管？

控制家中較年幼成員的 Disney+ 觀影內容，家長在設定時有幾步可以做，首先要確保已經開啟完整內容的使用者已經加上 PIN 碼保護、不能輕易登入，另一方面在開立使用者時善用「兒童使用者」以及 Disney+ 內的內容分級設定。

以「兒童使用者」身份進入 Disney+，其介面色彩會明顯更為繽紛，同時只會顯示分級為「G」、亦即所有人士適合觀看的內容。(圖 Disney+)

而在「編輯使用者資料」設定中，家長亦可以預先設定該使用者可以觀看的內容分級。

【5】如何為 Disney+ 設定中文介面？

如果是初次登入 Disney+，預設顯示語言未必是中文，而在一般的設定介面似乎沒有轉換語言的選項，原來 Disney+ 方面就將介面語言設定放在各個使用者資料的設定當中以切合不同使用者的語言需要。

想要轉換語言之話，須按下設定中的「編輯使用者資料（Edit User Profile）」，再在當中的「語言（Language）」處選擇想要轉換的語言。（圖 Disney+）

【6】如何轉換粵語音軌／中文字幕？

Disney+ 內有大量的在地化香港內容，包含粵語配音以及中文字幕，尤其是 Disney、Pixar 出產的動畫電影，更是有大量堪稱豪華的明星廣東話配音陣容。

想用到這些附加內容的話，只需要在進入影片播放之後按畫面右上角的圖標，即可以將字幕及影片音軌轉換成不同的語言，而字幕及音軌是可以分開設定的。

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【7】如何用 Disney+ GroupWatch 多用戶同時睇片？

Disney+ 支援多個用戶同步觀看影片的 GroupWatch 功能，一個用戶以 GroupWatch 開啟影片之後，即可以 WhatsApp 或其他傳訊 App 將群組連結分享出去，只要是有訂閱 Disney+ 服務的用戶都可以加入收看。

同一個 GroupWatch 群組上限為 7 個人，即使是同一帳號內的不同使用者都可以進入同一個 GroupWatch 群組，但留意仍然會受串流播放 4 個裝置限制所規限。

市場上其實有第三方 App 可以做到同樣的功能、而且容納人數更多，且支援同時文字／語音聊天（Disney+ 播放時僅支援 Emoji 交流），同樣只需要有效的 Disney+ 訂閱資格即可以多人同時收看影片，有興趣的話可以詳見另文：多手機同步睇Netflix、YouTube教學 3分鐘設定、支援語音聊天

【8】如何下載影片作之後播放？

Disney+ 的影片最高質素可達 4K，故數據用量要求亦相對較大，以一齣 2～3 小時的高清電影為例，數據用量可達 4~5GB 甚至更多。如果想要節省手機的數據用量，當然就要善用 Wi-Fi 網絡以及 Disney+ 的下載影片功能。

Disney+ 的影片下載功能僅可以在手機／平板 App 版本內使用，而下載了的影片可以在 App 內觀看，即使是離線或到沒有 Disney+ 提供的地區都可以看得到，而且可以突破 4 個裝置同時觀看的限制。

想要下載影片的話，可以進入影片內按「下載」圖示，如果是劇集的話更可以「下載整季」。

【9】下載睇片會「起格」？

如果下載影片的質素未如理想，可能是由於下載設定在較差質素、但檔案體積較細的方案，用戶可以在設定的「下載畫質」處選擇「高」畫質，按 Disney+ 提供的內容而定，最高可以達到 4K 質素。

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