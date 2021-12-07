Android已用上18G記憶體　為何Apple停留在6G仍游刃有餘？

11月25日，中興Axon 30 Ultra航天版正式發布。對比之前的普通版本，航天版最大的變化在於這將是首個「18GB+1TB」搭配的Android機型。這也預示着未來主流的Android旗艦機的RAM可能快要從8/12GB升級到18GB甚至更高。



但是反觀隔壁的iOS，最新的iPhone 13 Pro系列只有6GB記憶體，普通版本更是只有4GB。為什麼現在Android手機的RAM越來越大了？從8GB到12GB再到18GB，而蘋果手機卻只需要Android的一半甚至更少。這是蘋果落後了還是庫克「小氣」？其實真實原因並不只是節省成本這麼簡單。

▼▼▼點擊圖片了解iOS和Android兩個系統在記憶體運用上的差別。▼▼▼

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01. 小科普：什麼是RAM和ROM？

在對比iOS和Android兩個系統記憶體管理機制的差異之前，我們需要先了解一些專業名詞背後的含義。RAM也叫運行記憶體，RAM的大小直接決定了你在手機後台能開多少程式；ROM叫機身存儲，ROM的大小決定了你能在手機中安裝多少程式，存放多少照片、歌曲。

如果你在使用手機時，打開了多個APP，當手機運行記憶體不夠時，手機將自動關閉部分APP釋放空間，以滿足新APP的需求，俗稱「殺後台」。當你的手機習慣性的「殺後台」，勢必就會影響手機的性能和電池，並且在你重新打開APP所耗費的時間也會讓你感覺手機「不流暢」。所以，在其他配置相同的情況下，當打開的手機APP一樣多時，運行記憶體越大，手機越流暢。

02. 相較於Android，iOS的墓碑機制可以節省更多的記憶體

在日常使用中，我們運行程式的種類和數量都差不多，為什麼Android卻需要比蘋果更大的運行記憶體才能保障流暢性呢？

因為Android所採用的是「真後台」——APP在前台運行和在後台掛起所佔用的運行記憶體是差不多的，這就使得它更佔記憶體。而蘋果的後台是虛擬後台，APP放到後台是被掛起，不會工作的。當上一個任務被迫中斷時，系統會記錄當下應用程式的狀態，隨後程式被凍結起來，就像把事件記錄在墓碑上一樣。當需要恢復時，根據墓碑上的內容，將程式恢復到中斷之前的狀態。

因此，iOS的墓碑機制讓它的應用在後台時，比Android節省了更多的記憶體。所以在保證基本相同的後台應用數量這一情況下，iOS需要的記憶體要遠遠少於Android，而Android卻需要更多的記憶體空間才能保證手機的使用流暢。

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03. 蘋果的嚴格審查和沙盒機制讓其對運行記憶體的要求比Android小

除了iOS的墓碑機制之外，蘋果的嚴格審查和沙盒機制也讓它不需要這麼大的運行記憶體空間。

Android系統由於沒有嚴格的審核制度，開放性極強，市場良莠不齊，導致各種亂七八糟的APP層出不窮。這些APP有一系列「流氓行徑」：各種亂啟動、亂獲取權限，關鍵還會喚醒同黨，隨便打開一個APP，後台千千萬萬個APP起來了，運行記憶體瞬間被擠爆。

而蘋果則不同，App Store裏所有的APP都需要經過蘋果官方的審核，它們獲取權限需要經過用户的同意。在你主動退出後，系統會完全殺死APP和所有進程，更不會悄悄在後台打開。加上iOS採用沙盒機制，每個APP放在獨立的沙盒裏，相互之間無法干擾訪問，自然不存在主動喚醒其他APP的可能。因此，在嚴格的管控下，iOS的軟件對運行記憶體的要求自然遠比Android小。

04. 相較於Android，蘋果有統一的推送服務，使其降低運行記憶體使用空間

蘋果的推送通知服務也在一定程度上降低了運行記憶體使用空間。iOS系統的通知消息統一通過蘋果服務器推送給你，這樣可以讓你無需打開APP，也能接收通知消息，無形中降低了運行記憶體使用空間。

而由於內地使用Android系統的手機廠商眾多，加上Android系統的開源性，導致目前並沒有形成統一的推送聯盟。如果你需要推送服務的話，你的消息只能經由APP或者第三方服務平台推送給你。比如你有微信、淘寶、釘釘等軟件，它們各自的推送無形之中就造成了運行記憶體使用率的增大。

05. 筆者總結

綜上所述，由於蘋果的墓碑機制加上官方的嚴格審查、沙盒機制和統一強制的推送服務，讓蘋果不需要特別大的運行記憶體空間即可滿足其流暢性；而Android因為「真後台」、開源性等原因，就需要更大的記憶體才能夠保證滿足用户的使用體驗。

所以並不是蘋果落後於Android，也不是庫克「小氣」，而是兩大系統運行記憶體管理上存在着一些差異。記憶體當然是越多越好，但是由於iOS和Android運行記憶體管理機制的不同，兩者沒有辦法直接比較。

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