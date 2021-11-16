iPhone低電量模式實測　效果比Android更厲害　緊急提升續航時間

不久前有文章曾使用兩台Android旗艦機對低電量模式的效果進行了測試，結果差強人意。而在那篇文章的評論區中，不少iOS用户對於這個結論表示了異議。他們表示iPhone的低電量模式，就能夠有效地延長續航時間。



iPhone的低電量模式究竟是真的有用還是心理作用？為了一探究竟，我找來了兩台iPhone 13 Pro進行測試，一台開啟低電量模式，一台不開啟低電量模式，和我一起看看結果吧。

測試前，我將iPhone 13 Pro充至20%電量，記錄各個階段手機的耗電量及最終續航時間。測試環境為室温25攝氏度，手機保持雙卡待機並連接同一Wi-Fi，系統升級為最新的iOS 15.1版本，NFC、藍牙、定位服務均保持打開、屏幕亮度調整為50%並關閉自動亮度調節，音量關閉，其他設置保持默認。

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01 測試方法

大多數用户每天最常用的手機功能是看影片，刷微博、逛淘寶。在這裏，為了模擬大家的使用習慣，我選擇用拍照、微博、淘寶、嗶哩嗶哩等4種應用進行測試。具體測試如下：

①觀看嗶哩嗶哩高清影片：全屏播放1080P高碼率影片30分鐘；

②刷手機淘寶訊息流：進入淘寶首頁滑動30分鐘。

③刷微博訊息流：不登錄賬號，搜索「人民日報」官方微博進入主頁，滑動5分鐘; 進入首頁滑動25分鐘，共計30分鐘。

④相機錄製：錄製4K 60幀影片，錄製10分鐘；主攝拍照5分鐘，每隔1分鐘拍攝一張，合計15分鐘。

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02 結論：輕度使用下，低電量模式確實有用

經過實測，未開啟低電量模式的iPhone 13 Pro在完成前三項測試後僅餘6%的電量，在拍攝了7分鐘的視頻後自動關機，未能完成全部測試。

開啟低電量模式後，iPhone成功完成了全部測試項目，但也已經是強弩之末，在測試完成後僅僅待機了三分鐘便自動關機了。

值得注意的是，iPhone在自動關機後仍然可以重新開機且仍然剩餘1%的電量，輕度使用下堅持5分鐘不成問題。如果有緊急聯繫或是借充電寶的需求，可以考慮使用。同時iPhone並不提供國產品牌大多提供的超級省電模式，日常使用中還是需要注意及時充電。

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最後，我們來總結一下，低電量模式有用嗎？

根據實測數據來看，iPhone上的低電量模式確實有較為明顯的效果，尤其是一些輕度負載的使用場景，續航提升比較明顯。iPhone用户如果希望延長手機時間，確實可以考慮開啟低電量模式。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】