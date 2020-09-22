掃地機械人為家居空氣污染幫兇？　研究：揚起污染物比平常多6倍

台灣環保署統計，當地人每天約有8至9成時間待在室內，小朋友待在室內的時間更久，研究證實，室內空氣品質與兒童健康息息相關，全球5歲以下死於肺炎的兒童中，超過一半的致病原因與家庭空氣污染有關。

吸塵機、掃地機械人可引致家居空氣污染？

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百貨公司周年慶，掃地機械人成為最熱門商品，不過，台灣室內環境品質學會理事暨高雄醫學大學公共學系主任陳培詩提醒大眾，使用掃地機械人時，最好透過定時功能，在家人不在屋內時執行打掃，如果孩子在房間裏，就應避免適用這類打掃工具。

吸塵機、掃地機械人引發空污紅害

氣喘、鼻過敏的幼兒越來越多，一項研究發現，在家裡使用吸塵機、掃地機械人時，產生揚塵，讓室內空氣品質惡化，例如，掃地機械人掃過之後，空氣污染物質增加近6倍。如果使用吸塵機，後方氣旋揚塵度更高達13倍，空污拉警報。

為此，台塑企業暨王詹樣公益信託、台灣室內環境品質學會共同執行2019年「室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究計畫」，結果發現，吸塵機及掃地機人等產品啟動時，將引發M2.5空污紅害，室內空氣污染恐增加學童哮喘過敏風險近5倍。

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內毒素．提高孩子哮喘與過敏風險

內毒素（Endotoxin）主要是來自革蘭氏陰性細菌的細胞壁外層，通常只有在細菌死亡細胞壁溶解後才會釋放出來，可能引起強烈免疫反應。陳培詩主任指出，除了懸浮微粒之外，內毒素也會影響室內空氣品質。 研究團隊發現，如果家庭裏的內毒素處於高濃度（0.67-1.97EU/ m³）狀態時，與低濃度（<0.31 EU/ m³）環境相比，孩童罹患哮喘與過敏的風險提高4.88倍。

進一步分析影響室內空氣品質的因素，結果令人感到意外，用來維持居家環境清潔的掃地機械人、吸塵機，卻成為製造空污的幫兇，研究就發現，以室內空間15坪大小為例，掃地機械人只要運作10分鐘，期間揚塵濃度總粒徑微粒最高可達背景值6倍，其中PM10與PM2.5濃度最少高出背景值2倍。

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以環保署室內品質標準（PM2.5基準值35μg/ m³）算，濃度達到對所有族群都不健康的PM2.5「紅色警戒」值為54.5至150.4μg/ m³，在使用吸塵機時，後方氣旋所造成微粒總粒徑揚塵度，竟超過13倍。

研究也發現，不論使用吸塵機或掃地機械人，在室內無空氣擾動情況下，結束操作後的30分鐘內，空污微粒沉降仍未穩定，必須等到90分鐘後，才穩定下降。

在室內跳床時，PM2.5濃度平均數與背景值相比，竟高出近4.4倍，最高峰更高達8倍。（iStock/Gettyimages）

孩子愛跳床？當心危及呼吸道健康！

陳培詩指出，學齡兒童近96%時間待在室內，除了清掃時造成揚塵，影響空氣品質，許多小朋友喜歡跳床，這也會導致PM2.5濃度上升，危及呼吸道健康。

研究團隊分析鋪床、跳床、開窗與煮飯等日常行為，對於空氣中懸浮微粒、細菌等相關污染物質濃度的影響，結果發現，在室內跳床時，PM2.5濃度平均數與背景值相比，竟高出近4.4倍，最高峰更高達8倍，至於集空氣中內毒素的濃度變化，與背景值相比，竟超標87.9倍。為此，輔仁大學醫學院公共衛生學系副院長林瑜雯建議，在使用掃地機械人，應利用定時功能，趁着家裏沒有人時，打掃房間。至於操作吸塵機時，應避免站在吸塵機出氣口後方，並佩戴口罩，避免吸入過多空污微粒。

此外，家長打掃房間後，建議等待至少90分鐘，讓空氣微粒穩定下降後，再讓孩童進入室內。家長應該嚴禁小朋友跳床，並應該勤換床單、被單，因為寢具容易累積細菌與過敏原。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：震驚！吸塵器、掃地機器人，居然會讓家裡陷入空汙危機】