Apple Car將於2025年推出！目標全自動駕駛　不會配備軚盤、腳踏

芯研所消息，專業財經媒體報道稱，蘋果有信心在2025年交付首款汽車。據稱，蘋果汽車定位是全自動駕駛，甚至可能不會配備傳統方向盤和踏板。



由於蘋果並沒有整車製造的經驗和實力，所以蘋果的角色是專注於外形工業設計、訊息娛樂系統和電池技術，當然還有自動駕駛晶片，據說這顆U已經基本設計完成。至於其餘的造車基本環節將由第三方廠商負責，可能的夥伴包括韓國現代、日本豐田等。

▼▼▼早前有團隊根據Apple的專利製作的Apple Car預想圖▼▼▼

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據稱，Apple Car項目早在2014年就啟動了，代號TITAN，畢竟這將是蘋果有史以來最貴和最大的產品，目前負責人是Kevin Lynch。受到Apple Car消息利好，蘋果股價一度觸及157.49美元的歷史新高。今年以來蘋果股價已經累計上漲21%，過去12個月累計上漲33%。

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