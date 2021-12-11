顯示器60Hz就足夠？　顯示器和顯示卡這樣搭配才能令畫面更流暢

顯示器在遊戲玩家眼中的地位絲毫不亞於CPU和顯示卡。雖然不會影響電腦的跑分和性能，但是顯示器作為平台決定了硬件性能發揮出來之後能夠顯示多少，畢竟你的顯示卡渲染出的畫面都是要通過顯示器來展示的，所以顯示器的幀數也是玩家關注的重點。



和顯示卡的幀數類似，顯示器的更新率指的是顯示器每秒更新畫面的頻率，例如60Hz指的就是顯示器每秒鐘更新60張畫面，而顯示器的更新率越高，就指顯示器的畫面更新越快，畫面就越流暢。

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在市面上銷售的顯示器中，常見的更新率有60Hz，75Hz，120Hz，144Hz，165Hz，240Hz等，一般來說120Hz是電競顯示器的高刷起點，凡是達到這一更新率的都是高刷顯示器。

那麼如果顯示卡輸出畫面是130幀，是不是配一個120Hz的顯示器就更好了呢？其實不是。顯示器刷新畫面的速度是勻速的，但顯示卡並不是，導致了顯示卡輸出信號的速度和顯示器不一樣。

舉例來說，同樣是120Hz的更新率，顯示器顯示的120幀畫面是勻速的，也就是每兩個畫面之間的間隔都是1/120秒，顯示卡輸出畫面雖然也是120幀，但前0.1秒就輸出了40幀，而後0.9秒只輸出了80幀，就使得後0.9秒的幀數實際上要低於120幀每秒。

另外，顯示器在輸出畫面時會收到顯示卡的下一幀圖像，此時又會去更新下一幀的畫面，出現畫面「撕裂」，給人更明顯的卡頓感，因此很多電競顯示器配備了G-Sync或FreeSync技術，強制顯示卡和顯示器同時更新畫面，也就是我們常說的垂直同步。

所以說，對於高要求的玩家來說，顯示卡的輸出幀數要達到顯示器更新率的2倍以上，才能確保畫面更加流暢。

如果顯示器和顯示卡都達到了120幀甚至更高的更新率，對於肉眼來說區別就沒有那麼大了，另外，在選購顯示器的時候，要優先選擇和顯示卡搭配的產品，通過開啟垂直同步來獲得更好的體驗。

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