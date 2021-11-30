安心出行迷你手機｜由 12 月 9 日起，香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼。政策一出，市面上又引起另一股購買手機的熱潮，早前就有人在網上分享其在國內淘寶買入的超迷你手機，引來網民討論。



由 12 月 9 日起，香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼（資料圖片）

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超迷你 Android 手機原來＄300 有找？

不少長者本身沒有智能手機，也不太會使用，子女都頭痛買甚麼手機給長輩，讓他們可以有「安心出行」App可用，同時又有一些市民，想有專用手機作供安心出行之用。有人就在 Facebook 群組「淘寶開心Share」上分享剛入手的迷你手機，其大小與打火機相若，看上去的確十分袖珍，相信會適合上述兩批不同需求的用家。

該網民只在 Facebook 的討論區附上一張與打火機並排的照片，但就未有提供手機型號或購買連結（圖 Facebook 群組「淘寶開心Share」）

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雖然分享相片的網民並未有提供手機型號或購買連結，但看其設計極可能是這部出自內地品牌 Soyes 索野之手的 XS11，目前淘寶網上價僅￥230左右，即港幣＄300 內就有交易。

該網民分享的手機，極可能是這部出自內地品牌 Soyes 索野之手的 XS11，目前淘寶網上價僅￥230左右，即港幣＄300 內就有交易。（圖 淘寶）

其實標榜迷你、平價的入門機一直非新事，只不過因為規格實在太入門，這幾年來才未能進入香港用家的眼裡，至《安心出行》出現才令香港用家考慮入手。除了 Soyes XS11 之外，在淘寶網上還可以找到不少體積細小的迷你 Android 手機，價格由＄500至＄2000 港幣都有。👇👇👇

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香港買機更「安心」、推介 8 部＄500 以下手機

雖然淘寶網購的確是「沒有買不到、只有想不到」，但在淘寶網購手機卻有著幾個需要考慮的風險，除了因為跨境銷售而未能提供一般的保養期，內置鋰電池的裝置在運送時亦可能會構成危險，速遞公司未必會承運，結果又延遲了收到手機的時間。

其實如果不是要追求「迷你」，只是以平價出發，目前香港亦有不少店鋪正在以極平價錢出售舊款手機，👉👉在早前我們亦挑選了 8 部值得考慮作安心出行新機的平價機種供各位參考。

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《安心出行》在初推出時於香港引起過一輪風波，除了因為其追蹤確診人士的方式與其他國家不同，還有不少關注在於此 App 在私隱方面可能會引發的問題，為此政府曾經作出多次澄清；與此同時，市民間亦研究了不少《安心出行》的應用方法👉👉按此看《安心出行》港人最關心私隱／功能10大重點