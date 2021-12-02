Apple 十大免費 iPhone Apps 2021｜在 Apple App Store 之上有著上千萬個供 iPhone 用戶免費下載的 Apps，Apple 每年都會公布各地區最多人下載的 10 個免費 Apps 名單。



因為政府防疫措施的關係，使《安心出行》成為 2021 年香港人必裝 Apps 之一（資料圖片）

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Apple 十大免費 Apps 反映社會概況

Apple 十大免費 iPhone Apps 的內容，多少會反映到手機界的潮流或是社會概況，今年有幾個政府相關的 Apps 都打入了免費榜上的頭十位置，例如今年的肺炎疫情就將《安心出行》捧成全年之冠，另外亦因為電子針卡的關係，不少人都安裝了《醫健通eHealth》，使之進佔全榜的第 5 位；至於排名第 9 的《智⽅便 iAM Smart》，估計就因為電子消費券登記功能使安裝人次激增。

政府近年不斷為《智方便》加入新功能，在今年的＄5000 消費券計劃登記時，亦加入了《智方便》一途

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MeWe都上榜

另一方面，年頭爆發的 Facebook 私隱危機在榜上亦有反映，新晉的通訊 App《Signal》在榜上首次出現已經打入第二位、剛好超越了 Facebook 旗下的 WhatsApp，而被視為 Facebook 代替品的社交平台 MeWe 亦在榜上留名，只不過按目前的用戶使用習慣，MeWe 在下年就未必能繼續留在免費 Apps 十大之位。

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安心出行迷你手機｜由 12 月 9 日起，香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼。政策一出，市面上又引起另一股購買手機的熱潮，早前就有人在網上分享其在國內淘寶買入的超迷你手機，引來網民討論！👉👉👉即入全文睇睇這部手機究竟是何方神勝。