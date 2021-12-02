小米12將成全球首部採用驍龍8晶片手機　雷軍：是實力，也是承諾

小米CEO雷軍於12月2日再次強調小米12驍龍（Snapdragon）8代全球首發，並發表長文強調「首發是實力，也是承諾」。



雷軍表示，沒有足夠的實力，新平台很難有好的開始。例如，需要重新導入關鍵部件，需要對所有硬件模塊進行全鏈路驗證。如果記憶體不兼容，輸出調試指令給記憶體廠商；如果屏幕不兼容，重新開模，定製顯示晶片。

他強調，首發不是關於道德的，也不是PPT技巧。 對於小米12，雷軍承諾，過去的重點是用最快的研發進度實現最高的性能，而今天則是把晶片性能打磨得更快更亮，力爭做到連續穩定輸出。

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