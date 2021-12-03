最多人用 Emoji／最受歡迎 Emoji｜在現代人的智能手機溝通習慣中，除了文字、語音，還加入了「表情符號」、即 Emoji 作為輔助，但究竟哪些 Emoji 最多人用？Unicode 聯盟最新發表的 Emoji 使用頻率報告就告訴我們一些有趣的數據。



目前達 92％ 的世界人口都有使用 Emoji 的習慣，而據最新資料顯示，當中超過 5％ 的使用量是由「笑到喊」貢獻的（圖 Unicode Consortium）

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毋懼「老土」指控、「笑到喊」蟬聯 No.1 Emoji 寶座

據統計，目前達 92％ 的世界人口都有使用 Emoji 的習慣，而作為 Emoji 的主要推動者，Unicode 聯盟（Unicode Consortium）幾乎每年都會公布 Emoji 的使用排行榜（2020 年就因為種種原因而暫停），而在日前他們就公布了此排行榜的 2021 年新版本。

雖然距離 Emoji 排行對上一次發表已經有 2 年時間，但綜觀最多人用的 十大 Emoji，其成份其實與 2019 年的分別不大，尤其是排行第一的「笑到喊」Emoji（😂face with tears of joy），使用率佔全球 Emoji 使用率的 5% 以上。而有趣的是，這個 Emoji 被年輕一代認為是「老一輩」的用戶才會使用，但因為它的含義實在太廣，似乎無阻大家繼續以其在訊息中表達心情。

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要表達一樣事情真的十分惹笑，新一代更傾向使用骷髏骨頭 Emoji 去表達「真的有趣到死」（圖 Today Show）

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而值得一提的是今年的 Emoji 排行榜都充滿著「愛」，10 個最多人使用的 Emoji 當中，有 4 個都與愛有關，除了與 2019 年時同樣佔據第 2 位大紅愛心❤️，榜上又有幾個與表達愛意有關的 Emoji 😍🥰😘上榜，反映在疫情期間雖然大家見面少了，但仍會積極地用 Emoji 表達對彼此的關心。

👇👇👇按圖放大看 2021 年十大最多人使用的 Emoji 排名👇👇👇

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更多有趣 Emoji 排名數據

頭 10 位最多人使用的 Emoji 名單對比 2019 年時的變化不算大，但在同一報告中，Unicode 聯盟又加入了其他 Emoji 的排名數據，當中有幾項都相當有趣👇👇👇

－👇✋🏻🤙😛🤔😳😲手勢以及表情基本上霸佔了首 100～ 200 個最多人用的 Emoji 席位

－最多人使用的動物 Emoji 是 🦋蝴蝶。

－最少人用的Emoji 類別是旗幟🇭🇰，雖然有多達 258 支選擇，但就是少人用

－在「自然與植物」類別的 Emoji 中，花朵 Emoji 💐🌷🌺的使用率傲視同群，可能與花朵的多樣用途有關。

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