Apple AR產品曝2022年公開！頭戴顯示裝置達Mac級數將取代iPhone

近日，天風國際分析師郭明錤發布獨家報告，他認為蘋果將在2022年推出AR頭戴設備，採用運算能力與Mac同等級的處理器，並將配備 2 個處理器。高端處理器的運算能力與 Mac 的 M1 系列相似，較低端處理器則負責與感應器運算相關。



預計蘋果的 AR 頭戴裝置配備 2 個索尼提供的 4K Micro OLED 顯示器（故相信此裝置可支持 VR），對運算能力要求顯著高於 iPhone，因而需要 Mac 等級的處理器。

郭明錤認為，蘋果的 AR 頭戴裝置對感應器的運算能力顯著高於 iPhone，因而需要一顆獨立的處理器。例如這款 AR 頭戴裝置至少需 6-8 個光學模塊持續同時運行來提供使用者圖像式穿透（video see-through）的 AR 服務，而 iPhone 同時運作的光學模塊最多 3 個且不需要持續運算。

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報告指出，從處理器設計可看出蘋果AR頭戴裝置與競爭對手的最大差異：具備Mac（PC）等級的運算能力，可獨立運作，不需依賴Mac（PC）或iPhone（手機），以及支持廣泛應用而非特定應用。

若將 AR 頭戴顯示裝置僅定位於 Mac 或 iPhone 配件，將不利於該產品成長。AR 頭戴裝置獨立運作，代表將擁有自己的生態，且可提供最完整與彈性的用户體驗。

郭明錤在報告中表示，蘋果的目標是10年後AR可取代iPhone，意味着未來10年內AR頭戴裝置對ABF的需求至少將超過10億片。

目前 iPhone 的活躍用户超過 10 億人，若蘋果的目標是 10 年後 AR 可取代 iPhone，意味着 10 年內蘋果至少將售出 10 億台 AR 裝置。

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