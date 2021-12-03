iPhone 14系列4大升級重點曝光　鏡頭像素終提升　瀏海有望消失？

覺得今年 iPhone 13 缺乏新意、還在觀望的「果粉」注意囉，根據日系外資近日提出的報告指稱，明年下半年推出的 iPhone 14 系列新機中，高階旗艦級的 iPhone 14 Pro 將有４大升級，包括：瀏海消失、主鏡頭升級到 4800 萬像素、記憶體擴充至 8GB DRAM，以及搭載台積電 4 納米製程 A16 晶片。



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先前不少分析師就表示，這兩年銷售表現不如預期的 5.4 吋 iPhone mini 系列，將在 2022 年直接走入歷史，但明年全新的 iPhone 14 系列仍舊可能推出 4 機款，不過只會有 6.1 吋與 6.7 吋兩種螢幕尺寸，其中入門版的 iPhone 14 將維持瀏海設計，而高階旗艦款 iPhone 14 Pro 則在導入更長波長的 P Sensor 感測器後，有望進一步縮小空間而改採挖孔螢幕設計。

此外日系外資還指出，iPhone 14 Pro 系列的後置主鏡頭將由目前的 1,200 萬畫素升級到 4,800 萬畫素，且處理器則會升級至 A16。除此之外，iPhone 14 全系列的前鏡頭升級成 6P，並具備自動對焦功能，以及改用 Wi-Fi 6E 等。

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報告最後也同樣提到明年 Apple 的重頭戲：AR 眼鏡，想知道更多有關這個有望引領 Apple 在10 年內用 AR 取代 iPhone的新產品。

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