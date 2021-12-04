iPhone最危險功能曝光！達人警告快關掉：你怎麼死的都不知道

知名品牌iPhone擁有不少忠實果粉，每年推出新機型，都有大批粉絲不惜漏夜排隊瘋搶。不過，科技抖音網紅「人威說機」卻點出iPhone有一個「最危險功能」，直呼若不了解，「你怎麼死的都不知道」。



人威說機日前在抖音發表1則以「iPhone最危險的功能」為題的影片指出，該功能是內建的「重要位置」功能，他呼籲愛瘋使用者都須要了解，否則「你怎麼死的都不知道」。談及該功能的用途，他說，會記錄使用者去過的時間與地點，詳細記載著年月日，但絕大多數的使用者卻都不知道，他認為，該功能存在一定的危險性，建議使用者關掉此功能，避免隱私權受損。

▼▼▼點擊即睇如何關閉「重要位置」功能？▼▼▼

至於該如何關閉該功能，人威說機逐步教學，首先點選「設定」按鍵後，第二步進入「私隱」，接下來依序步驟為「定位服務」、「系統服務」，最後即可找到「重要位置」。仔細查看介面中的說明寫下，該功能將記錄使用者曾到訪的地點，以及到訪的頻率及時間，強調資料將會透過端對端加密，Apple並無法讀取，而資料則用來提供個人化的服務，例如讀取預測交通路線以及在「照片中」製作更好的回憶。

影片曝光後，網友紛紛驚呼，「還好我早關了」、「被查崗的時候會死得很慘」、「又學到了」、「難怪我每次偷吃都被抓包」。也有人直言這功能是抓偷吃且還可能造成情侶吵架，就有過來人留言表示，「我前女友透過這發現我在洗腳城逗留3小時，就和我分手」。另有網友持不同看法認為關閉該功能後手機不見就難以找回，不建議關閉表示，「這功能滿重要的，找不到手機時能知道最後位置」、「關掉的話，手機弄丟就掰囉」。

相關圖輯：iPhone十大隱藏功能 YouTube免費背景播放 隨時睇到AirPods電量▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

演講丟感謝狀還錄影！ 網紅2度道歉

【本文獲「TVBS」授權轉載。】