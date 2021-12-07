蘋果承認MacBook Pro 2021有問題　令系統崩潰竟然是它

今早最新消息，根據大量2021款的MacBook Pro用户反饋，目前該筆記本的SD讀卡器槽經常會出現問題，並且是普遍現象。



而目前 ，蘋果方面已經確認了該問題，受到影響的SD卡之間基本沒有共同點，插入SD卡後有些顯示崩潰，有些毫無反應，而有些SD卡即便插入識別後，傳輸速度也非常的緩慢。

工程師稱：「14英寸M1 Pro也有同樣的問題。有一半的可能它會成功識別到 SD（儘管需要 30 秒到 1 分鐘），還有一半可能它會直接給你拋出報錯，尤其是所有 Sandisk Ultra 卡，包括 XC 和 HC。我嘗試通過相機和 MBP 重新格式化，但並沒有什麼用。值得一提的是，我所有 SD 卡在我的其他 3 個 USB 讀卡器中都可以正常工作。」

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目前來看，格式似乎不是原因，不過它確實可能是一個因素。而且，哪些SD卡可以工作，哪些不能，似乎也沒有共同的線索。

而目前蘋果也有新的公告去解決此問題，消息稱下一次mac OS更新後會修復此問題，用户們稍安勿躁。

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