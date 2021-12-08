OPPO Reno7 Pro英雄聯盟限定版推出　限量1萬部12月10日正式開售

12月7日晚，OPPO惡作劇之夜發布會正式召開。此前被譽為今年最佳的動漫作品雙城之戰引起了大批用户的激烈討論，OPPO也在此時發布了Reno7英雄聯盟限定版，限定版以金克絲為靈感，融入塗鴉風格，不僅在外觀包裝上為大家帶來了金克絲經典的死神飛彈，在硬件性能上同樣相當出色。OPPO Reno7英雄聯盟限定版將於12月10日開售，售價為3999元人民幣。關於本場發布會你想了解的內容都在這，一起來看看吧。



精緻的包裝禮盒 經典死神飛彈降臨

Reno7英雄聯盟限定版的外包裝禮盒採用了金克絲大招超究極死神飛彈的造型，該禮盒不僅能當做擺件，禮盒內還附贈了一條揹帶，裝到包裝盒上秒變潮流小揹包，既好看又好用。

作為一款禮盒，配件方面同樣相當出色。金克絲魄羅手機掛件、金克絲塗鴉定製手機殼、金克絲子彈頭定製卡針、印有超究極死神飛彈標誌的充電器與充電線，以及摺紙式彩蛋說明書等周邊配件不僅做工精美，同樣充斥着金克絲元素。

全新外觀設計 手感顏值都出色

此前Reno7系列的流星雨蝕刻工藝在外觀和顏值上帶給了我們深刻的印象，英雄聯盟限定版在OPPO行業首創的晶鑽工藝基礎上，英雄聯盟手遊限定版在晶鑽表面上，優化了光影效果對比，讓手機後蓋在不同光線角度下呈現出不同的明暗效果，手感也更加細膩。

細節設計方面，限定版手機背板參照了峽谷上中下三條兵線，在後蓋上加入了三條若隱若現的暗紋，完美還原了召喚師峽谷的地圖與象徵榮譽的榜單icon。

限定版背板字幕來自英雄聯盟手遊Logo字幕"L"，此Logo由夜光材料製成，在夜晚會發出藍色的光芒，就和遊戲中的海克斯寶石一樣閃閃發光。

手機後蓋邊框採用經克斯經的藍粉撞色配色，OPPO將它命名為經克斯的Q機能「槍炮交響曲」。手機中框還印有「LEAGUE of LEGNDS"標誌，為整機添加遊戲競技感的同時，還能使觀感更加出色。

另外Reno7的星環呼吸燈也在限定版中得到優化，定製機有專屬的藍、紫燈效，在通信、通知、充電、進出遊戲時將有定製燈效。

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為金克絲深度定製 全局動態主題上線

在英雄聯盟手遊限定版的軟件定製上，我們實現了 OPPO史上最深度的軟件主題定製——全局動態主題。呼吸壁紙特效還能實現鎖屏、指紋解鎖、息屏時鐘、充電動畫等場景的全套動效定製，可以給英雄聯盟粉絲帶來沉浸式的使用體驗。

除了金克絲限定主題，OPPO還提供了英雄集結定製主題，滿足了不同的粉絲的需求。

Reno7限定版還擁有特殊的播報音效，限定版的擊殺音效定製為系統通知音，微信消息提醒、短信通知等都可以變成擊殺播報，體驗感十足。

天璣1200-MAX處理器 聯合英雄聯盟官方深度優化

除了本身的遊戲體驗優化，OPPO還和英雄聯盟手遊團隊進行了閃回、後台更新和4D振感三項聯合調優，配合90FPS極限穩幀、超級閃電啟動2.0技術，可以為用户帶來了出色的遊戲體驗。

其他配置方面，OPPO Reno7限定版搭載天璣1200-MAX旗艦處理器，該處理器採用6nm工藝製程，使用A78超大核旗艦架構，配合UFS 3.1閃存，以及最高12GB+256GB大內存，Ren7限定版的性能同樣相當出色。

價格

OPPO Reno7 Pro英雄聯盟限定版的首發價格為：3999元人民幣。OPPO Reno7 Pro英雄聯盟限定版將於12月10日正式開售，現京東已經開啟預售。

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