OPPO發布全新屏下鏡頭技術　螢幕效果、拍攝表現更佳有望量產？

屏下前鏡螢幕是兼顧性較好的真全屏顯像方案，不過要解決屏蔽位置畫面像素表現、跟鏡頭組拍攝能力，就讓眾廠商相當頭痛。OPPO 日前公佈了自家屏下前鏡顯示技術成果，透過收細像素體積維持密度、及採用 1 對 1 線路驅動單一像素，去維持螢幕顯示精確度表現。



據報導這次 OPPO 所展示的屏下前鏡顯示技術，採用了 BOE（京東方）製作面板，其透過收細前鏡上方屏蔽螢幕部份的像素面積，以維積與主畫面相同的 400ppi 像素密度。

同時又透過 1：1 像素跟驅動線路的排列方式，避免同類技術面對的前鏡位畫面影像散失情況，能保持全屏平均而精密準確的亮度、細節及成像銳利度表現。

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國內爆料達人「數碼閒聊站」在其微博帳號上傳了數張 OPPO 新代屏下前鏡跟舊技術的畫面比較圖，經原比例裁剪及上下排列後（圖輯圖4），可看到以往因像素排列較疏落、而做成中置前鏡部份螢幕影像散失情況，在 OPPO 新技術下已幾不可見。

另外 OPPO 又在屏下前鏡拍攝部份，透過引入 AI 智能去衍射、白平衡校正跟 HDR 修正，以改善入光度不足而做成的畫面細節受影響情況，有望帶來更優質前鏡拍攝表現。

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