Google香港2021年度搜尋榜｜年尾又是各方數據總結之時，Google 就選擇了在今日（12 月 9 日）公布 2021 年度搜尋榜，此榜分為多個範疇，除了一些社會大事之外，較有趣的還有「遊戲攻略熱搜榜」，憑遊戲名稱的搜尋次數可以讓我們了解到該遊戲在今年有多受歡迎。



一如既往，2021 年度的遊戲攻略熱搜榜依然以手機遊戲及 3A 級大作佔據大部份席位，但一些 Windows 平台限定的獨立工作室製作都有上榜，例如修仙主題的單機遊戲《鬼谷八荒》就是其中一匹黑馬（圖 《鬼谷八荒》）

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《三國志: 戰略版》成 Google 熱搜遊戲榜首

今年度在 Google 遊戲攻略熱搜榜 10 大中出現的首幾個遊戲都屬於手機遊戲，全部都是內容相當有深度的作品，當中標榜實時運兵戰鬥、在每個賽季都會有改動的《三國志：戰略版》就憑著強大的營銷策略由年頭帶到年尾，成為年度熱搜遊戲之冠。【相關文章 👉《三國志 霸道》攻略｜8大新手必睇Q&A快速升戰力 附SSR強度排行 】

《三國志：戰略版》的真實地圖系統、實時戰役以及必須要靠玩家結盟才能壯大勢力的設定，在初推出時成為話題之作（圖 《三國志：戰略版》）

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除了前列位置的遊戲值得留意，在榜中某些排名／上榜作品都頗令人意外，例如在推出前被視為今年皇牌的《Monster Hunter Rise》最終因為更新內容不足而後勁不繼；另一方面在年頭以超洗腦「煩膠」廣告而被熱烈議論的《Coin Master》都同告上榜，似乎找來 Jennifer Lopez 珍妮花羅培茲來擔任廣告主角是有一定回報的。【相關文章 👉 MHRise Monster Hunter RISE 魔物獵人崛起攻略專頁 獵人必讀心得】

《Coin Master》的老虎機玩法不怎麼有趣，但其廣告中的「你襲擊了我的村莊」、「WOW! 珍妮花羅培茲」等台詞卻一度成為網絡潮語（圖 Coin Master）

👇👇👇按圖放大看Google 2021年熱搜榜10大遊戲排名👇👇👇

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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