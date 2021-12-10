Tesla官網繼玻璃酒瓶、哨子後再上新貨　網上現十倍黃牛炒賣價

一個CyberTruck皮卡造型的哨子，售價為50美元（390港元）+，但不到兩天價格就被炒到了近4920港元，在此之前，Tesla還在天貓官方旗艦店上架了一款玻璃酒瓶，預售價150美元（1170港元），限量1500個。其在國外被瘋搶，空瓶競拍價突破6倍，售價近萬元。
對於Tesla官網上架的物件大家都當作一件藝術品來瘋搶，近日，Tesla又上線了一款車匙套（鑰匙帶），售價為18美元（178港元）。產品介紹顯示，車匙套為硅膠材質，飾以Tesla "T" Logo，鑰匙圈為金屬材質。該款車匙套，適用於所有車型的遙控鑰匙。
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馬斯克（Elon Musk）剛剛炮轟完19美元的蘋果拋光布為智商稅，它的這個物件價格也恰巧定為18元，當然，到底是不是智商稅每個人所理解的顯然是不同的。
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Tesla推限量版50美元哨子 馬斯克調侃蘋果拋光布：是在交智商稅YouTuber力數Tesla電動車5大缺點 續航遠比顯示少 買了非常後悔電動車不只Tesla AI、大數據原來好重要 10大未來流動科技盤點Bitcoin被批評不環保Tesla拒收 以太幣將大減能源成本99.95％Tesla電動車為何不用可替換電池？看看手機充電發展便知答案2021年五大電動車推介 Tesla Model 3外Porsche/Audi將成大熱？
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