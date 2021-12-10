Tesla官網繼玻璃酒瓶、哨子後再上新貨　網上現十倍黃牛炒賣價

一個CyberTruck皮卡造型的哨子，售價為50美元（390港元）+，但不到兩天價格就被炒到了近4920港元，在此之前，Tesla還在天貓官方旗艦店上架了一款玻璃酒瓶，預售價150美元（1170港元），限量1500個。其在國外被瘋搶，空瓶競拍價突破6倍，售價近萬元。



對於Tesla官網上架的物件大家都當作一件藝術品來瘋搶，近日，Tesla又上線了一款車匙套（鑰匙帶），售價為18美元（178港元）。產品介紹顯示，車匙套為硅膠材質，飾以Tesla "T" Logo，鑰匙圈為金屬材質。該款車匙套，適用於所有車型的遙控鑰匙。

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馬斯克（Elon Musk）剛剛炮轟完19美元的蘋果拋光布為智商稅，它的這個物件價格也恰巧定為18元，當然，到底是不是智商稅每個人所理解的顯然是不同的。

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