Tesla推限量版50美元哨子　馬斯克調侃蘋果拋光布：是在交智商稅

最近，Tesla上架了一款天價產品，它是一個哨子，造型類似於CyberTruck皮卡造型，它的售價為50美元，約390港元。Tesla官方稱之為Cyberwhistle，設計受Cybertruck皮卡的啟發，是一款優質的收藏品，由經過拋光處理的醫用級不鏽鋼製成。貴不貴不重要，現在這支哨子已經被搶購一空了，估計要變成理財產品。



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Tesla CEO埃隆馬斯克還調侃道，不要在蘋果拋光布上交智商稅，來買Tesla的哨子。之前，Tesla上架龍舌蘭玻璃酒瓶，售價約為950港元，限量1500個。而二手交易平台上的價格水漲船高，甚至被炒到了接近萬元的售價。大家最近可以留意一下二手交易平台，看看Tesla的哨子上架了沒有。

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