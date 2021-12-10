Snapdragon 8 Gen 1性能實測　其中一項測試結果超越蘋果A15

外媒在早前公布了Snapdragon 8 Gen 1晶片的相近測試參數。在GFXBench T Rex Offscreen測試中，Snapdragon 8 Gen 1工程機和蘋果A15跑出幾乎相近的分數，並且比蘋果上一代的A14晶片高出31%，非常的可觀。



GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0測試中，Snapdragon 8 Gen 1甚至大幅反超蘋果A15達24%，隨後的3DMark Wild Life Unlimited比較遺憾，比A15落後10%左右。

點擊圖片放大看，究竟Snapdragon 8 Gen 1 VS A15 Bionic的比拼結果如何？

由於是工程機，真機的零售版還沒有開始測試，也就是說不同手機廠商的調校後，也會分數會有更大的差距。

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