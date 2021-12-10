Snapdragon 8 Gen 1性能實測　其中一項測試結果超越蘋果A15

外媒在早前公布了Snapdragon 8 Gen 1晶片的相近測試參數。在GFXBench T Rex Offscreen測試中，Snapdragon 8 Gen 1工程機和蘋果A15跑出幾乎相近的分數，並且比蘋果上一代的A14晶片高出31%，非常的可觀。
GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0測試中，Snapdragon 8 Gen 1甚至大幅反超蘋果A15達24%，隨後的3DMark Wild Life Unlimited比較遺憾，比A15落後10%左右。
點擊圖片放大看，究竟Snapdragon 8 Gen 1 VS A15 Bionic的比拼結果如何？
由於是工程機，真機的零售版還沒有開始測試，也就是說不同手機廠商的調校後，也會分數會有更大的差距。
相關圖輯：紅米Redmi K30 5G極速版 改用Snapdragon最新5G中階處理器▼▼▼
+7
相關圖輯：點擊即睇iPhone 13系列3大「創新」如何早被Android超越？▼▼▼
+8
相關圖輯：iPhone 13續用1200萬像素鏡頭 7年來Apple手機拍照沒寸進？▼▼▼
+17
小米12將成全球首部採用驍龍8晶片手機 雷軍：是實力，也是承諾Qualcomm 發布 Snapdragon 中階 665 及準旗艦 730 系列處理器2021下半年6大期待新機 Apple/三星/華為/小米外 還有這旗艦機iPhone 13系列勁保值！貶值率創歷代新低 比iPhone 12低近一半iPhone 13封殺先達收機佬 爆Mon手機用非官方維修 FaceID即報廢iPhone 13新買回家耗電量驚人 Apple客服提醒 網民一直用錯配件Qualcomm 新聲波屏下指模技術將為 iPhone 12 帶回 TouchID？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】