小米12 Pro機身外觀曝光！採大眼攝像模組設計、全新S8 Gen1晶片

小米未發佈旗艦手機 Xiaomi 12 系列，雖已知其將配備高通 Snapdragon 8 Gen 1 晶片組，不過機身外觀如何、到今天仍是未知之數。近日有媒體發現第三方配件廠，推出 Xiaomi 12 專屬保護殻，並能從流出圖片看到，其似乎採用了大眼攝像模組設計。
據外媒從供應鏈方面獲得內容，這次流出的保護殻為 Xiaomi 12 Pro 專屬，從一系列疑似第三方廠商宣傳圖片，可看到 Xiaomi 12 Pro 採用了中置開孔屏設計，似乎 UDC 屏下鏡頭螢幕未必應用到裝置上。機背攝像模組部份，數張圖片均展示，Xiaomi 12 Pro 會用上去年末頗流行的大眼模組設計，但就未知右下方開孔為景深副鏡抑或感應器端口。
整體而言，這次流出疑似 Xiaomi 12 Pro 配件圖片，跟更早時份流傳的 CAD 機圖頗為相似，或具備一定可信度。綜合現有資訊，將於品牌首款配備 Snapdragon 8 Gen 1 裝置的 Xiaomi 12 系列，預計畫面部份將配備 120Hz 更新率 OLED 螢幕，頗大機會提供動態對比度功能，而系列部份機型，或將配備大尺機感光元件 5,000 萬像主鏡頭。
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