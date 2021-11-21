3D電視曾爆紅卻迅速消亡　2大因素預視Metaverse元宇宙同樣命運？

從大約10年前《阿凡達》公映開始，世界首部3D電影《阿凡達》也確實引發了不小的震撼，3D技術帶來的視覺提升是非常明顯的，3D電影特有的景深效果，與電影中人物特效場景彷彿「脫框而出」的錯覺，這些確實是2D電影無法帶來的觀影感受。



至此，3D技術在電影中被廣泛的大規模應用，連電視產品也受到了「3D熱」的影響，消費者也對在家中就能體驗到震撼的3D電影效果充滿了期待。

▼▼▼為何3D電視產品會消亡？（按圖瀏覽更多）▼▼▼

+ 3

在2009年之後的幾年裡，3D功能甚至一度成為電視產品的選購熱點之一，從2010年開始，搭載3D技術的電視產品迎來了一個井噴式的爆發期，這個爆發期一直持續到2014年，才終於開始冷卻下來，2016年年初，電視產品巨頭Samsung宣布，在之後的電視產品中將不在搭載3D功能，3D電視產品正式開始淡出市場。

其實3D電視產品的消亡，從2014年就可以初窺端倪，當年正值搭載4K分辨率的電視崛起，4K分辨率產品一經上市就收到了消費者的大力追捧，相比之前的3D技術，消費者更加清晰的認識到了更高分辨率帶來的影像提升，是遠遠大於3D技術的，兩廂對比之下，3D電視相比於4K電視就「相形見絀」了。同時，在當時的數據顯示，用戶家中電視的平均尺寸僅為42吋，屏體的大小也是影響3D體驗的重要因素。

3D電視主要的消亡原因還在於，真正的3D影視資源的匱乏，資源才是真正支撐技術的最主要推動力，支持3D效果播放的影視資源本就並不豐富，而電視上帶來的2D轉3D的功能能夠帶來的也僅僅是「除了字幕3D，其他哪都不3D」的感受，而導致了電視中的3D功能被冷落，最終成為了葬送3D電視的罪魁禍首。

據多方的市場調查機構的數據表現來看，從2012年起3D電視的份額就在逐年下滑，從23%下降到16%，而支持3D片源的播放機在這段時間裡更是從40%下降到了25%。 3D功能已經逐漸不能成為一個有力賣點的時候，最終被市場所淘汰，筆者覺得這也確實在情理之中，更多的消費者購買一款產品，看重的不再是3D功能，而是諸如4K、HDR等更有吸引力的功能時，3D作為「錦上添花」功能籌碼逐步降低的時候，各家廠商也就不願意將更多成本投入其中。

終究不比影院 3D電視與3D電影的區別

想要知道電影式3D與電視3D又哪些本質區別，首先我們要知道3D電視所採用的3D技術種類，它們主要分為「快門式3D」與「不閃式3D」兩種，他們之間各有優劣，現在我們來看看快門式3D技術。

▼▼▼即睇2種3D技術種類▼▼▼

+ 9

快門式3D：

詳細點說，就是把圖像按幀一分為二，形成對應左眼和右眼的兩組畫面，連續交錯顯示出來主動快門式3D眼鏡一直處於高速的開閉狀態，畫面不斷的閃爍，出現拖影。快門式3D技術的優點是3D圖像清晰度高。但缺點也比較明顯，例如眼鏡的結構比較複雜，需要電池供電、價格高。早期的快門式3D電視在顯示3D圖像時還容易出現亮度損失嚴重、容易閃爍、立體畫面分離度不夠等問題，長時間觀看人眼的負擔會比較大，眼睛就會比較累。

快門式3D的優點是，3D效果比較突出，可以保持畫面原始的分辨率，技術實現起來比較容易，只要更新頻率能達到要求，就能導入，以及視角範圍寬泛。

同樣的缺點也不容忽視，快門式3D在戴上眼鏡之後，畫面亮度減少較多，3D眼鏡的開合頻率與日光燈等發光設備不同，在明亮房間觀看舒適性低，3D眼鏡快門的開合與左右圖像不完全同步，會出現串擾現象。

不閃式3D：

與偏光3D採用差不多的技術，兩者其實區別不大，偏光3D顯示，採用逐行掃描的技術，即是左眼收到的畫面是中間有間隔的，而間隔的部分就是右眼收到的畫面，兩者組合才能成就高清，這樣的話，畫面效果就會串擾嚴重，圖像清晰度差，如果1920*1080的全高清畫面，到人眼睛裡時只有1920*540的效果了；不得以而採用面板覆蓋偏光膜的方式來解決串擾問題，最終因沒有解決響應速度的問題而使3D畫面模糊。

不閃式3D的優點優點，3D眼鏡成本較低，更加輕巧，可視角度相對於主動快門式要大，不受環境光影像，舒適性好，能有效減少畫面閃爍。

同樣缺點也不容小覷，偏光式技術會使畫面分辨率減半，圖像效果比快門式3D技術略差。像素補償，閃爍補償，顧此失彼，技術手段始終難以完善，造成了客廳電視3D無法提供良好的體驗。

影院式3D（兩台放映設備相互增益體驗優於3D電視）

反觀影院3D，則是通過兩台投影播放設備對畫面進行像素的補償和畫面閃爍的矯正，同時影院環境也是十分重要的因素。這就是為什麼影院3D電影能夠大行其道，而客廳3D電視卻沒有活路的最終原因，在技術手段與成本難以協調的時候，商家自然而然的會選擇成本。

延伸閱讀：Fb改名Meta︱虛擬逛街、旅行不是夢 元宇宙在生活中4種應用方法▼▼▼

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】