5個充滿「Y2K」復古情懷的IG帳號　蒐集Z世代懷舊風潮、穿搭靈感

你衣櫃裡的衣服需要更新了嗎？從 Kate Moss 穿的 Prada 古著到 Beyoncé 的 Jean Paul Gaultier 訂製服 — 帶你認識五個能幫你的 FW21 衣櫃增添生氣的復古時尚 Instagram 帳號。



一批專注於 1990 年代時尚高峰和 2000 年初期的Instagram 帳號，在我們的社群動態上即將成為屢見不鮮的潮流；回憶起那相對單純的年代，這些懷舊流行文化快拍不只激發了人們美好的回憶，還有助塑造當代時尚。

我們都很清楚 Paris Hilton 和 Nicole Richie 是如何帶頭推行 Ugg 雪靴和 Juicy Couture 運動服時代（這波的重新流行完全沒有減弱的跡象）；而Destiny's Child （天命真女）的全套訂製紅毯裝仍是廣受歡迎的參照點—誰能忘得了這三人組對電影《神探俏嬌娃》Charlie’s Angels 的致敬？還有 Naomi Campbell 和 Kate Moss 等超級名模在伸展台上的閃亮時刻，也經常出現在熱愛抖音 TikTok 的 Z 世代動態上。只要在 Instagram 上快速搜尋 #Y2K（Year 2000）， 就能得到驚人的 170 萬則貼文。

沒錯，我們對那段時期中誇張造型的迷戀在短時間內是不會停止的；因此，隨著半個地球即將進入冬天，沒有什麼比以下五個復古時尚帳號更能為你未來幾個月的服裝注入更多的活力。

Gabriel_Held_Vintage

誰在經營此帳戶？

由熱愛嘻哈巨星的資深造型師 Gabriel Held 鞭策，向時尚與音樂界數十載的歷史性時刻致敬，還額外加上了一些他珍貴的個人存檔。

有誰追蹤？

造型師 Gabriella Karefa-Johnson 和 Ariana Grande。

有多少人追蹤？

124,000 萬人

潮流趨勢不時出現「時光倒流」，舊單品再次成為大熱。想從90 年代至00 年的美好時光中吸收造型靈感，以下5個帳號幫到你！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 26

你需要了解的是：古著行家 Held 的 Instagram 結合了他的個人風格，從穿著大受好評的古著單品和 Dior 珠寶的饒舌歌手Rico Nasty 等明星，到 1990 年代偶像的懷舊照片（試想 R&B 樂團 En Vogue 穿著 Nodaleto 迷會百般奉承的Mary Jane鞋等類型的服飾）。

需要夏季靈感嗎？沒有比穿著超適合去露天酒吧的抽絲 Benjamin Cho 上衣的 Devon Aoki（戴文‧青木）、紐約派對籌劃家 Susanne Bartsch 的縮腰緊身衣，還有穿著 Versace 漸層紫丁香色露背上衣的荷莉·貝瑞 Halle Berry，更能讓 Depop 愛好者為之著迷了。

TheKimbino

誰在經營此帳戶？

Kim Russell —機智的先驅兼狂熱的時尚研究家，用 Instagram 標記並評論歷史上的時尚，還加上了活潑的說明。

有誰追蹤？

Kim Kardashian、設計師 Christopher John Rogers 和造型師 Law Roach。

有多少人追蹤？

104,000人

同場加映：4對復古運動鞋 面世數十載仍深受愛戴 當中一款與木村拓哉有關（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

你需要了解的是：Russell 的動態充滿了各式各樣的庸俗人體藝術、穿著伸展台單品的 2000 年代早期流行歌手（Beyoncé 在 2003 年左右穿著稀有的 Jean Paul Gaultier 上衣這幕會永遠留在你的腦海中），還有掀起當代網路熱潮的業界時刻— Penelope Cruz （潘妮洛普·克魯茲）手持香煙站在《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story） 拍攝現場，穿著一身 Versace飾演 Donatella Versace（唐娜泰拉·凡賽斯），這當然非常的成功。

瀏覽她的 Instagram 後，你很快就會找到非常適合現代重新詮釋的 《色慾都市》Sarah Jessica Parker（莎拉·潔西卡·帕克）的造型快拍，還有穿著 Michael Kors 訂製 Celine 的 Mariah Carey（瑪麗亞·凱莉），這毫無疑問地協助開創了丁字褲的風潮。來看看這些獨特的數位檔案，並持續關注這些玩笑式說明吧。

V.ri0t

誰在經營此帳戶？

持有人隱姓埋名中，不過這個平台仍以藝術和設計為基礎。

有誰追蹤？

歌手 Kali Uchis 和 Rihanna 的造型師 Jahleel Weaver。

有多少人追蹤？

415,000 人

同場加映：17對潮人街拍必備鞋款推介 聯乘波鞋回頭率高、復古皮鞋百看不厭（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 43

你需要了解的是：這個帳號挑出了能和千禧世代對話的流暢視覺效果與未來風剪輯，可以期待看到 Bella Hadid （貝拉·哈蒂德）穿著 Fashion East 的坦率照片、Nensi Dojaka 的極簡風上衣，以及一些經典的訪談。

也別忘了那引人注目的美妝流行：不論是演員 Ryan Destiny 那柔情迷人的瞬間、Sanam Sindhi 的創意咬唇妝，或是 Monica Bellucci 的裸妝，在整個 2021 年和之後的歲月都能從中獲得豐富的靈感。

90sAnxiety

誰在經營此帳戶？

由滑板運動迷 James Abraham 經營，他在個人簡歷表示他開辦這個帳戶是為了記錄「啟發我的事物」。

有誰追蹤？

模特兒 Jill Kortleve 和設計師 Ludovic de Saint Sernin。

有多少人追蹤？

2,187,000人

同場加映：男士復古穿搭6大元素 古巴襯衫、橄欖球杉、工人褲打造懷舊情懷（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 40

你需要了解的是：此帳號是對 1990 年代美學的終極歌頌，專注於鮮為人知的流行文化、直率的超級名模快照，以及《戀愛新世紀》（10 Things I Hate About You ）等代表性電影的劇照。

透過傳奇的時尚，花點時間來欣賞 Mel B 和Baby Spice 搭配的增高厚底鞋和羽絨外套，還有身著黑色迷你連身裙和綁帶靴，風靡一時的 Cameron Diaz，那永恆的夏日風情。

ShesVague

誰在經營此帳戶？

由一位澳洲的「無聊又有錢的主婦」創建，為了向 2000 年代的魅力致敬。

有誰追蹤？

演員 Rowan Blanchard 和 Marc Jacobs 的特別專案總監 Ava Nirui。

有多少人追蹤？

310,000 人

同場加映：NEW ERA經典帽子的3個品牌故事：59 FIFTY成名作、撕貼紙真假迷思（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

你需要了解的是：重溫垃圾電視真人show的全盛時期，配上露肚的寬鬆上衣、鉛筆線般的細眉，還有所有人工寶石類的東西，那朦朧是進入 2000 年代初期的入口。沒有任何說明，動態關注以散落接髮為紅毯主流的時期，那時 t.A.T.u 在排行榜上正當火熱，而 Nike 牛仔迷你裙也在小威廉斯 Serena Williams 的幫助下踏入了網球場。

準備好展現出自己最出色的 2000 年代衣著時刻？留意小甜甜 Britney Spears 鮮豔的 Versace 禮服、回顧 Christina Aguilera 火辣的兩件式粉紅套裝，並從 Saks Potts 色彩絢爛的長褲套裝中獲得靈感。

同場加映：兼任Dior與Fendi創意總監 炙手可熱的設計師Kim Jones十個小故事（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 30

延伸閱讀：

跨進新里程！MOLLY莫莉，大無畏的人生

「我們才剛接觸到這個未來趨勢的皮毛而已！」5位重塑時裝秀全新樣貌的數位藝術家

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：古著新潮流！5個超模明星都在追的懷舊流行IG帳號】