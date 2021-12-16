Android 13性能曝光　後台自動關閉程式問題有望用一個方法解決

新發布的Android 12還沒有普及，不過從底層功能來看，Android 12在隱私、省電、安全、通知等方面的變化甚至重構，被視為Android 5.0之後最大的升級。



但目前有一個問題，可能是省電策略過於激進， Android 12中有一個叫做Phantom ProcessKiller（幻影進程殺手）的程序，引發了困擾部分網友的瘋狂後台問題。簡單來說，PhantomProcessKiller 會檢測使用過多 CPU 的程序。如果父進程在後台，它將殺死它觸發的所有子進程。同時，PhantomProcessKiller 也將父進程限制為最多 32 個子進程。

幸運的是，Google 提交給 AOSP 的新貢獻表明，未來將允許在開發者選項中按需要關閉 PhantomProcessKiller，研究Android代碼的民間大神認為，該功能有望在Android 13上實現。

相關圖輯：Android 12更新3大重點檢閱 介面個人化、更換桌布全系統轉色▼▼▼

+ 6

相關圖輯：Android 12更新3大重點檢閱 介面個人化、更換桌布全系統轉色▼▼▼

+ 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】