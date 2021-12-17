Honor手機品牌自華為獨立一周年　公司CEO趙明：全球用戶超1.8億

據報道，Honor（榮耀）自華為獨立一周年之際，公司CEO趙明在12月16日公司周年慶上透露，目前Honor全球用户超1.8億。他表示，2021年是Honor創業之年，也是感恩之年，未來Honor將依託1+8+N全場景戰略，致力於智慧生活升級。



據Honor訊息，四年前，Honor成為了中國網路手機第一品牌。2020年的冬天，Honor重啟創業之路：獨立後66天恢復主要供應鏈合作伙伴，134天開啟新戰略全面衝刺，185天宣佈全球首發高通Snapdragon 778G晶片，211天迎來Honor 50系列發布。

12月16日，Honor發布新品Honor X30，這是Honor X系列八年誠意之作，該機全球首批高通Snapdragon 695晶片，支援66W超級快充，6.81英寸大屏，業界迄今最窄的1.05mm邊框。

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