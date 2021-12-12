Snapdragon 870發布近一年　3款曾是大熱的手機還推薦嗎？

隨着智能手機的不斷發展，功能的不斷完善，配置的不斷升級，性能的不斷提高，僅憑硬件配置難分高下。晶片作為最重要的硬件之一，不僅決定了手機的性能，還影響着手機整體的均衡性。但由於手機廠商不同的「調教」取向，大多數情況下同一顆晶片搭載在不同的手機中表現截然不同，因此僅通過處理器評定一台手機是否優秀已經越來越不可取了。



以今年非常火熱的Snapdragon（驍龍）870為例，因為它強悍的性能、均衡的功耗和非常不錯的性價比，使之成為了不少廠商熱門機型的首選晶片。但是真的是「870出品，必屬精品」嗎？

為了驗證不同廠商對於Snapdragon 870的優化差異，我們選取了iQOO Neo5活力版、紅米 K40以及中興Axon 30這三款產品作為對比機型，分別通過跑分、APP開啟速度、遊戲幀數、發熱量對比同一顆晶片在經歷過不同的「調教」後，在實際體驗上有多大差異。

跑分測試

雖然iQOO Neo5活力版、紅米 K40以及中興Axon 30這三款產品售價各不相同，但是這三台手機的核心配置卻相差無幾——Snapdragon 870、UFS3.1和LPDDR5。同時為了避免其他配置對手機跑分的影響，我們測試的三款產品均為8GB RAM。接下來用安兔兔分別對三款手機進行跑分數據，一起看看在條件相同的前提下誰的成績更好，優化的更出色。

根據三款手機的跑分對比我們可以明顯看出差異，顯然iQOO Neo5活力版憑藉着72萬分的成績排名第一，隨後是中興Axon 30 安兔兔跑分69萬，最後是紅米 K40跑分68萬；雖然三款手機在安兔兔測試中跑分有高低之分，但三款機型取得的成績也都發揮出了Snapdragon 870的正常水平，但我相信除了跑分外遊戲開啟速度、幀率、發熱量更關鍵。

開啟速度

對比完了三款手機的跑分，我們再進行軟件開啟速度對比，本次分別選取了高德地圖、抖音、快手、淘寶、京東、什麼值得買、中關村在線、原神這八款大家常用的APP。

iQOO Neo5活力版（視頻3倍速快進）（中關村在線提供）

中興Axon 30（視頻3倍速快進）（中關村在線提供）

紅米 K40（視頻3倍速快進）（中關村在線提供）

（中關村在線提供）

通過測試，iQOO Neo5活力版得益出色的優化在大型遊戲的開啟速度上表現出了細微的優勢，而紅米 K40、中興Axon 30的軟件實際開啟速度差異並不大，沒有發生卡頓等現象，綜合來看這三款手機在軟件開啟速度上的表現均能滿足大家的日常需求。

遊戲實測

通過跑分與應用開啟速度相信大家對三款手機的性能特點已經有了基本認識，但僅憑這兩方面還不足以拉開三款手機的差距，為了激發三款手機的潛在能力，我們仍需要極限遊戲測試，在本次《原神》測試中（由於三款手機硬件實力難分伯仲）我們首次將實測時間提升至30分鐘，畫面設置全部拉滿，通過幀數看看哪款手機表現得更好。

▼▼▼點擊圖片放大看，三款手機在遊戲表現上的得分：▼▼▼

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首先上場的是iQOO Neo5活力版，作為三台手機中性價比最高的它能在遊戲方面帶來怎樣的驚喜。

通過實際上手體驗，iQOO Neo5活力版在高幀運行《原神》的整體表現非常不錯，開啟60幀以及各種特效後，不論是場景渲染跑圖流暢度都十分穩定。根據實測，不難看出iQOO Neo5活力版針對幀率控制的很出色，雖然遊戲過程中發生了降頻鎖幀等問題，但仍最大程度保證了遊戲過程中的流暢度，再結合iQOO的穩幀優化，綜合實力能排到同價位中的第一梯隊。

接下來是中興Axon 30，在開始測試前先將畫面設置拉滿，計時30分鐘。

中興Axon 30的綜合表現相當不錯，畫面流暢，功耗也在合理範圍內，但隨着遊戲時間不斷增加，卡頓現象出現的次數也相對頻繁。從中興Axon 30幀率曲線圖中可以直觀的看出，遊戲開始前的十分鐘幀率最穩定，能基本保證滿幀運行，十分鐘後幀率從60幀下降到了50幀，掉幀在遊戲過程中屬於正常現象，當CPU超負荷運載一般會採用鎖幀的方式來確保遊戲的流暢性。

最後，再來觀察下紅米 K40的遊戲幀率。

紅米K40作為品牌中的旗艦機型，在《原神》遊戲中的表現中規中矩，與前兩台相比幀率確實穩定性差一些，當出現掉幀時沒有採用鎖幀的方式，保證遊戲的流暢性。在實際體驗中，遊戲前幾分鐘確實還比較流暢。但隨着時間的增高，幀率表現和實際遊戲體驗都出現了不同程度的下降。當然，Snapdragon 870的底子還在，平均52幀的表現也還不錯。

溫度測試

說完遊戲體驗，就不得不提及三台手機的溫控如何了。我們分別在遊戲測試前後為三台手機採集了溫度樣本，綜合分析對比哪台的溫控最差。

通過分別對三台手機的溫度分析，iQOO Neo5活力版與中興Axon 30遊戲前後的溫差均為16℃而紅米 K40遊戲的前後的溫差達到了18.5℃。

雖然僅有2.5℃的差異，但三台手機的散熱系統各有不同，例如iQOO Neo5活力版配備了超級液冷散熱，針對散熱做出了全面優化，散熱材料覆蓋了手機的主要發熱源，全面高效地進行散熱，快速降溫；而中興Axon 30內置了三重冰封VC液冷散熱系統，可以將CPU產生的熱量均勻的散發到機身外面；紅米 K40則採用了立體液冷散熱系統，液冷銅管、石墨片等多重散熱材質對機身重點熱源實現了全覆蓋。

結合我們實測的結果，超級液冷散熱與三重冰封VC液冷散熱對機身的溫控效果更明顯一些，而紅米 K40的立體液冷散熱系統的散熱能力相對較差。值得一提的是，雖然三台手機散熱能力各有不同，但都針對散熱做出了單獨優化，還是值得點讚的。

總結

通過多方面的對比我們不難看出，即便是採用相同的處理器，在遊戲體驗、溫度控制、APP啟動時間等方面仍存在着不小差異。高性能處理器並不代表高體驗，如何為用户來持續、流暢的使用體驗最終還得看廠商「調教」的方式。

當然，除了遊戲體驗各不相同外，這三個產品也各有特點——對極致性能有追求的用户可以放心選則iQOO，不論是對CPU的優化還是在散熱能力上，在同價位中的表現非常突出；如果你想體驗潮流科技則可以購買中興，不得不說中興作為屏下攝像頭技術的先行者取得了非常不錯的成績；而小米對操作系統的造詣大家也是有目共睹，相較於原生的安卓系統界面比較圓潤、平滑，標籤比較乾淨利落，界面整體顏色搭配年輕化，彰顯青春氣息，如果你更在意這些可以放心大膽的選擇MIUI，相信它也一定能給你帶來不一樣的使用體驗。

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