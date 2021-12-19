iPhone 13 滑板攝影師電影模式拍攝實試｜iPhone 13系列推出近數個月，新手機的電影拍攝影片功能卻成為不少用家焦點，尤其不少玩街頭滑板的用家大為讚嘆，皆因可以簡單拍攝出充滿電影感的影片。今次就訪問多位街頭滑板玩家，看看他們如何利用iPhone 13 Pro拍攝一段段精彩的影片。



滑板攝影師阿鼠十多年前已開始用iPhone拍攝滑板影片（龔嘉盛 攝）

5位街頭滑板玩家，其中2位專門拍攝的攝影師，分別是阿鼠以及Patrik，二人都對iPhone 13 Pro的拍片功能令他們更易更方便拍攝滑板影片！

滑板攝影師以iPhone 13 Pro實戰拍攝，5大理由必用新機👇👇

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後排 Patrik Wallner / JBS 前排 Chak / 阿鼠 / Brian（龔嘉盛 攝）

就算利用iPhone 13拍攝街頭滑板片非常方便，可是主力擔當滑板影片「主角」的阿Chak、Brian及JBS，都異口同聱地說要與攝影師好好溝通。

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資深街頭滑板玩家JBS指基本上攝影師與Skater大都一早認識，而且更了解對方的習慣才可拍攝出色的影片，「攝影師在拍攝之前已了解對方慣用腳是左或右腳，例如我慣用左腳，取鏡時就會在左前方拍攝正面，而不會右後方拍攝背後鏡頭（Ass shot），會畀人笑的。」另外，JBS指拍攝時最緊要有距離感「拍攝取景最基本一定要影地下及滑板，拍攝半身然後拉wide後見樣子沒有問題，最重要整個畫面都要見到地下及滑板，滑板影片才算合格。」

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一台手機就可以拍攝、剪輯及網上分享的工作，而且更可以直接修改電影模式影片中，不同對焦角色，毋須用電腦。（龔嘉盛 攝）

Chak及Brian二人雖然仍未換最新iPhone 13 Pro，可是看到同伴們換了新機後拍攝的影片後，都非常心動。「一般人喜歡去旅行、不同餐廳拍攝打卡；而我們就喜歡去到不同地方時，當找到合適玩街頭滑板地方時，隨時都想拎部手機出來拍攝打卡，iPhone 13 Pro無論日拍或夜拍都非常合適。」

Patrik（左）以往喜歡周遊列國拍攝不同影片，iPhone的輕便程度非常適合。（龔嘉盛 攝）

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滑板攝影師以iPhone 13 Pro實戰拍攝示範影片👇👇

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