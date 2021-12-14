iPhone SE 3新圖曝光　屏幕保留瀏海、直角邊框設計配機背單鏡頭

早前消息流出，iPhone 13 mini 的銷量不似預期，mini 系列或會被 Apple 砍掉，這意味著想入手細屏 iPhone的果迷就只剩下 iPhone SE 這一個選擇。
之前就有爆料指出，明年除了 iPhone 14 系列之外，iPhone SE 3 或會在上半年，甚至是首個季度發布，如今坊間就流出了一組 iPhone SE 3 的渲染圖。
新機將採用直角邊框設計，並保留瀏海屏幕，而機背僅搭載一顆鏡頭，而根據這組圖的資料顯示，iPhone SE 3 具備多種配色，分別包括橙色、紅色、粉色、藍色以及經典的黑白六種配色。據悉新機將會採用全新 A15 處理器，而 Apple 更有望推出 iPhone SE Plus。另外知名爆料者指出 iPhone SE 3 的定價將會創新低，這意味著將會比上一代 iPhone SE2 的399美元還要平。
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