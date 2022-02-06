3招教你保養手提電腦　軟件比硬件更重要　關機不要直接摺起就算

只要提到電腦的保養，大家想到的就是對硬件的保養，但我覺得這個只是很片面的維護方式。因為90%的電腦問題是系統問題，只有10%才是硬件問題，所以真正想要維護好電腦，我們就得養成一個良好的使用習慣，以及懂得基本的使用技巧，用一句來形容的話：電腦靠養。



那麼問題來了，平常的電腦該如何使用呢？下面我從我從軟件的角度給大家講解一下。

▼▼▼即睇3大技巧教你保養手提電腦！▼▼▼

+ 3

1）學會如何安裝軟件

學會如何安裝軟件，就已經解決80%的系統問題了。建議每個軟件最好有一個自己單獨的文件夾。這樣做的好處就是，當軟件卸載後，如果有殘留文件，我們可以毫不猶豫的清理掉。此外，千萬不要安裝它附加的軟件：當我們在安裝的時候，默認給你勾選了很多其他的軟件，而這些軟件根本不是自己想要的。

2）系統磁碟垃圾定期清理

系統磁碟垃圾清理，首先建議一周清理一次，殺下毒，補一下漏洞，這些對保持電腦性能來說是非常重要的。其次需要清理系統磁碟。此外，還有一點，現在的電腦基本上都是拿回來就可以直接使用，不用做什麼優化，只是對於遊戲本這些比較看重性能的，會需要有一定的系統優化，比如電源設置高性能模式，使用獨顯等等。

延伸閱讀：Notebook過熱傷機硬件易壞 3招無需拆機 幫手提電腦有效散熱

+ 12

3）正確開關機

正確使用開關機，不要直接蓋上蓋子，這個時候電腦是處於休眠狀態，電腦還是處於運行狀態。關機的時候也請先把所有的軟件都退出了，該保存的文件都保存了，不要直接關機。如果系統提示更新，請更新好了再關機。避免加快手提電腦硬盤、CPU、獨立顯卡、主板、各種硬件和散熱器等的磨損和老化程度。另外，還有一點千萬不要讓自己電腦長期在滿載狀態下，如果一定要在滿載狀態下長期工作的話，記得外加一個散熱器，儘量讓電腦冷靜下來，這一點尤其是在夏天格外重要。

當然了，隨着時間的推移，無論你怎麼維護，電腦終究會慢慢的變得卡頓，有可能是配置太低跟不上時代，有可能是硬件慢慢老化了，這種情況就相當於我們人類一樣，終究會老去。各種維護是在它的壽命範圍內，給到我們最好的使用體驗。

延伸閱讀：同時用電腦手機工作好麻煩？三款App助你輕鬆在電腦控制手機

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】