Samsung Galaxy S21 FE詳細配置曝光　4色選擇如期2022年初亮相

歷經數次發佈跟延遲的傳聞後，三星次旗艦手機 Galaxy S21 FE 從現有資訊來看，似乎在明年初 CES 2022 消費電子展亮相說法基本落實。近日有關於這款手機的詳細配置曝光，一如預期裝置將配備 Snapdragon 888 5G SoC，及用上跟 S21 系列相近設計。



據透露 Galaxy S21 FE 將提供 6+128 跟 8+256 兩種儲存配置，且因手機不支援 Micro SD 擴充關係，有心入手用家就要事先考慮選購機型。機身規格部份，S21 FE 似乎僅配備高通 Snapdragon 888 5G SoC、而未有加入 Exynos 晶片組打算；畫面方面手機提供 6.4 吋 FHD+ 解像度 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，採用 Infinity-O 中置開孔屏設計並支援 120Hz 畫面更新率。

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機身體積為 155.7 x 74.5 x 7.9mm 的 Galaxy S21 FE 具備 IP68 抗水防塵機身，機重 170g 在同級手機中相當輕巧，電池部份裝置則提供續航力不錯的 4,500mAh 電池。攝影功能方面，S21 FE 採相對保守方案，即沿用 S20 FE 採用的 1,200 萬像 F1.8 OIS 主鏡、1,200 萬像廣角跟 800 萬像 3x 焦距 OIS 遠攝鏡頭，開孔前鏡則具 3,200 萬像輸出。Galaxy S21 FE 將提供四色選擇，歐洲連稅後價格預計為 749 歐元（約港幣 $6,600）起。

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