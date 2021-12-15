Samsung Galaxy S22外觀曝光　變化不大　窄邊非曲面螢幕更順眼

Snapdragon 8發布後，中國廠商動作頻出，除了近期已經發布的moto edge X30外，小米也有望於本月發布最新的數字系列新機。與此同時，有消息爆料稱Samsung也將帶來全新的Galaxy S22系列，預計將在明年初和大家見面。



據悉，Samsung Galaxy S22系列依然包含三款機型，分別是Samsung Galaxy S22、Galaxy S22+和Galaxy S22 Ultra。近日，有外網曝光了一組Samsung Galaxy S22系列的外觀渲染圖，根據渲染圖來看，標準版和大杯機型基本是沿用了上一代的外觀設計，正面配備居中打孔直屏，後置呈圓角矩形排列的三攝相機模組。

相對來說，Samsung Galaxy S22 Ultra的變化要更大一些，機身變得更加方正，頗有一點Note機型的味道。正面採用採用微曲屏設計，沒有看到任何打孔，大概率會採用屏下攝像頭方案。後置相機模組也由原來的圓角矩形排列變為了不規則矩陣佈局，整機顏值有了進一步的提升，看起來非常搶眼。

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