Samsung Galaxy Fold將改用NDS式摺疊？新專利揭外屏比Fold3更大

近日，Samsung的一則專利文件被外媒LetsGoDigital曝光。該專利整體的外觀與SamsungGalaxy Fold系列較為類似，不過從水平鉸鏈改成了垂直鉸鏈，摺疊起來頗有些NDS遊戲機的觀感。
11月2日，該專利被世界知識產權組織（WIPO）批准並公布，文檔中包含了六幅草圖，展示了設備摺疊 / 攤開後的樣式。該機摺疊後可以使用橫置的外屏，配有一顆前置鏡頭，內屏展開後與Fold系列大屏體驗相同。
目前還沒有Samsung正式量產這款機型的消息傳出。據傳，Samsung或將推出一款輕量版摺疊屏手機Samsung Galaxy Fold Lite，如果這台手機出了，多少錢你會考慮入手呢？
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