Samsung Galaxy Note未死？S22系列詳情曝光　最強版或稱S22 Note

三星 2022 旗艦手機 Galaxy S22 系列，頂配機款原本預測沿用 Ultra 稱呼；不過近日有消息指，這款或將內置 S Pen 筆插之作，可能將更名為 Galaxy S22 Note，如屬實即使廠方中止後續手機研發，用家仍不怕日後沒有 Note 手機使用。



月前曾有消息指三星或中止 Galaxy Note 手機研發，讓系列粉絲擔心日後無 S Pen 筆控旗艦可用；不過較早前有爆料人 @FrontTron 在推特帳號發言，暗示三星或將原本 Galaxy S22 Ultra、改以 S22 Note 「新」名字推出市場。從現時流出關於原 S22 Ultra 資訊來看，其不單擁有 Note 系列招牌的 S Pen 筆插，就連外觀亦沿用 Note 線條風格，因此如傳言屬實，將 Note 整合至 S 系列旗艦亦不稀奇。

另一方面，關於 Galaxy S22 系列色款跟儲存配置，就有爆料人 @_snoopytech_ 在推特表示，S22 跟 S22+ 將同樣提供 8GB RAM、128／256GB UFS 儲存配置，跟同樣提供粉紅金、綠（淺綠）、白及黑色款選擇。

+ 5

至於頂配 S22 Note（Ultra）的儲存配置明顯更高，系列將提供標配 12+128、12+256 跟最高 16+512 儲存配置，快閃記憶體容量能媲美電競手機；顏色選擇部份，廠方將推出黑、白及暗紅色款供用家選擇，後者為首度登場色系，實機觀感讓人期待。

👇👇👇相關圖輯：9 大理由不買 Samsung Galaxy Note 20 系列👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

10000mAh 大電三防， UleFone Armor 14 測評！

HUAWEI 三款智能手錶即日上市，最平叫價$888起！

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】