聖誕禮物︱4大Apple產品送男/女朋友最啱！即睇攻略最平唔洗1千蚊

一個年也將踏入了尾聲，雖然今年在各方面都飽受疫情影響，但在接下來這半個月，我們還能迎接溫暖的聖誕節、還有令人為之興奮的跨年！說到聖誕節，應該有許多人開始煩惱要送另一半什麼聖誕禮物了吧？

文：Bakery Kung和Frances（GQ Taiwan）



為此，由 Michael 和擠擠組成的生活型 Youtuber 「阿發哩得」，將以情侶送禮為主軸，為還在尋覓禮物的朋友們，提供關於 Apple 產品的一些送禮指南，將推薦四款產品包含 iPhone 13、HomePod mini、Apple Watch Series 7 以及 iPad mini，希望今年聖誕每位朋友都能送出或收到心意滿滿又合適的禮物！

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遠距恆溫助手：iPhone 13 系列

無論是因隔離無法見面、或因工作分隔兩地，只要透過手機聯繫，便能共享彼此的日常、牽起彼此的心。iPhone 13 電影等級的相機能鉅細彌遺紀錄所見；配備全新 A15 仿生晶片和支援 5G，加上高校電池續航力，完全不必擔心長時間視訊通話斷線失聯的問題。

宅家寂寞良伴：HomePod mini

若沒有和另一半住在一起，但一個人在家又很無聊，只要透過一顆 HomePod mini 就能播放絕佳音質，兩顆更打造 360 度立體聲劇院享受，透過音樂療癒身心，呼喚 Siri 能幫你更換歌單、報時，還有黑、白、藍、橙、黃五色選擇，網狀織物的包覆外觀，點綴居家最合適。

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貼心送禮首選：Apple Watch Series 7

從古至今，手錶向來也是情侶間送禮首選。 Apple Watch Series 7 配備歷來最大的螢幕錶面，輕鬆一指就能回覆對方訊息，搭配 watchOS 8 新增人像照片設為錶面，讓你隨時可見到心愛的人，並兼具測量血氧濃度、監測心律、追蹤睡眠和呼吸等功能，能透過智慧手錶照顧到彼此的身體健康，實在貼心。

出行辦公必備：iPad mini

個人外出無論想透過平板閱讀電子書、追劇或進行簡單文書處理，透過一臺輕巧好攜帶的 iPad mini 都能完成，支援磁吸式第二代 Apple Pencil 讓所有想法都能即時筆記，立體聲揚聲器提供追劇最佳音質，A15 仿生晶片更讓效能再升級，全新紫、粉紅和星光色，時尚又有質感，最適合聖誕送予另一半！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：今年聖誕送 Apple！生活型 Youtuber「阿發哩得」鎖定情侶聖誕送禮，提供 4 款 Apple 產品貼心挑選指南！】